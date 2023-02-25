Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Ankara
ABONE OL

İnşaat kazısında 2 apartmanın istinat duvarı çöktü; 34 daire tahliye edildi

Ankara'nın Mamak ilçesinde, inşaat kazısı yapılan arazinin bitişiğindeki 2 binanın da istinat duvarı çöktü. Ekiplerin yaptığı incelemenin ardından 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi

İnşaat kazısında 2 apartmanın istinat duvarı çöktü; 34 daire tahliye edildi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Olay, saat 20.00 sıralarında Mamak ilçesi Fahri Korutürk Mahallesi 874 Sokak'ta meydana geldi. 881 Sokak'ta yapılan inşaat kazısı sırasında bitişikte bulunan 7 katlı Aşılı Apartmanı ve yanındaki binanın istinat duvarı çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerce, 2 apartmanda bulunan 34 daire tedbir amaçlı tahliye edildi.

TEDBİR ALINMADI İDDİASI

Tahliye edilen Aşılı Apartmanı sakinlerinden Murat Orak, yapılan inşaatla ilgili daha önce uyarıda bulunduklarını belirterek, "Her önüne geleni müteahhit yaparsanız, denetim yapmazsanız, sonuç bu. Bugün bir şey olmadı ama yarın olmayacağının garantisi yok. Hepimiz çoluğumuz çocuğumuz dışarıdayız. Buna izin veren nasıl şimdi koşuşturuyorsa ilk yaparken düzenli şekilde fore kazığı atacaktı. Böyle bir sorun yaşamayacaktık" dedi.

'ÇOCUĞU ALDIM ZOR ÇIKTIM EVDEN'

Bina sakinlerinden Hüseyin Avcı da yapılan inşaatta fore kazığı olmadığını iddia ederek, "Oraya fore kazığı atılmadı. Mimarla görüştüm, fore kazığı atılmadan inşaat olmaması hafriyat alınmaması lazım dedi. Bu binaya 90 fore kazığı attı müteahhit. Ben evdeydim gürültüye çıktım. Gündüz çalışma oldu, akşam otururken ses duyduk, balkona çıktım baktım, kayalar patır patır kayıyor. Çocuğu aldım zor çıktım evden" ifadelerini kullandı.

OCAKTAKİ ÇAYIN ALTINI AÇIK UNUTTU

Apartman sakinlerinden Hatice Karaçamlı ise ocaktaki çayın altını açık unuttuğunu belirterek yetkililerden yardım istedi. Karaçamlı, "Ocakta çay vardı. Çay içerken komşu zile bastı. 'Binayı boşaltın garaj göçmüş' dedi. Apar topar çıktık evden" diye konuştu.

Öte yandan, binada tedbir amaçlı gaz kesintisi yapıldığı öğrenilirken, polis ekiplerince boşaltılan binaların etrafında ve sokakta nöbet tutuluyor.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman? Gönüllü sağlık personeli başvurusu nasıl, nereden yapılır? İşte Gönüllü sağlık personeli başvuru ekranı
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı tayin başvurusu ne zaman?
Kapitülasyon Nedir, Ne Demek ve Ne Zaman Kaldırıldı? Kapitülasyonların Kaldırılması ve Tarihe Etkileri
GÜNDEM Kapitülasyon nedir, ne demek?
10 bin TL deprem yardımı sorgulama e- Devlet ekranı: 10 bin TL Deprem yardımı parası kimlere verilecek, nasıl başvuru yapılır, ödemeler hesaplara yatırıldı mı?
GÜNDEM 10 bin TL deprem yardım ödemeleri başladı!
MTA diri fay hattı haritası: 2023 Türkiye'de deprem riski en yüksek olan iller ve ilçeler listesi belli oldu
GÜNDEM MTA Türkiye deprem risk haritası: Türkiye'de 45 ilde ...
EYT SON DAKİKA 25 Şubat 2023 BUGÜN! EYT yasası ne zaman çıkacak, şartları neler, ertelendi mi, iptal olacak mı? EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi son durum ne oldu?
GÜNDEM EYT için gözler kritik tarihe çevrildi!
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 | Sağlık Bakanlığı ikinci etap personel alımı başladı mı, ne zaman yapılacak, KPSS tercihleri açıklandı mı, kılavuz yayınlandı mı, kadro branş dağılımı belli oldu mu?
GÜNDEM Sağlık Bakanlığı personel alımında ikinci etap!
DOĞU ANADOLU FAY HATTI HARİTASI 2023 | Doğu Anadolu fay hattı hangi il ve ilçelerden geçiyor? Doğu Anadolu fay hattı haritası ile en riskli şehirler ve bölgeler
GÜNDEM Doğu Anadolu Fay Hattı haritası
SON DAKİKA AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU? 25 Şubat 2023 AFAD ve Kandilli Rasathanesi bugün güncel son depremler listesi ile en son nerede ve kaç şiddetinde deprem meydana geldi?
GÜNDEM Deprem bölgesinde bir artçı daha! İşte son depremler
DEPREM ÖLÜ SAYISI SON DAKİKA | Bilanço ağırlaşıyor! 25 Şubat 2023 Kahramanmaraş ve Hatay depremde kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı ve kaç bina zarar gördü? Depremde can kaybı son durum
GÜNDEM Kahramanmaraş ve Hatay depreminde son durum!
TOKİ İstanbul kura çekimi tarihleri 2023: TOKİ İstanbul kuraları ertelendi mi? İstanbul Avrupa Yakası Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi sonuçları ne zaman belli olacak?
GÜNDEM TOKİ İstanbul kura çekim tarihleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.