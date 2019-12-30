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HaberlerYaşamİnşaat kazısında ortaya çıktı... Arazi mühürlendi - Haberler

İnşaat kazısı sırasında tarihi yapı ortaya çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir inşaat alanında yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı. İnşaat çalışmalarını durduran Kocaeli Müze Müdürlüğü inceleme başlattı

tarihi yapı,
DHA

Kocaeli'nin İzmit ilçesine bağlı Cedit Mahallesi'ndeki Tepeli Sokak'ta yapılan temel kazısında Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen büyük bir yapının duvarları ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre özel bir inşaat firması tarafından sokak üzerinde bulunan bir arazide apartman yapımı için çalışma başlatıldı.

İnşaat alanında yapılan temel kazısı sırasında ortaya duvar kalıntıları çıktı.

Kazı çalışmasını durduran inşaat yetkilileri durumu hemen Kocaeli Müze Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden ekipler tarafından inceleme başlatıldı. Ekiplerin yaptığı incelemeler neticesinde çıkan duvarın Bizans Dönemi'ne ait bir yapı olabileceği değerlendirildi.

İNŞAAT DURDURULDU, ARAZİ MÜHÜRLENDİ

Ekipler tarafından yapılan incelemeler neticesinde inşaat alanı mühürlendi.

Kocaeli Müze Müdürlüğü tarafından arazide kazı ve sondaj çalışmalarına başlanıldı.

Yapılan çalışmalarda arazide bir yapıya ait duvarlar ortaya çıktı.

Çalışmalar sonucunda arazide büyük bir yapının var olduğu gözlendi. Yapılan incelemeler neticesi Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’na rapor gönderildi.

Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun konuyla ilgili vereceği karar sonrasında büyük bir tarihi yapının olduğu değerlendirilen alanda çalışma başlatılacak.

 

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