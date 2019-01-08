Osmaniye'nin Kadirli ilçesinin Dere Mahallesi Şehit İsmail Işıkbol Caddesi üzerinde bir inşaat firması tarafından yapılan temel kazısı esnasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine Osmaniye Müze Müdürlüğü yetkileri inşaatı durdurarak sondaj çalışmalarına başladı.

DHA'nın haberine göre Kazı çalışmalarında Zeugma ile eş değerdeki mozaik figürlerin M.S. 1. veya 2'nci yüzyıllarda yapıldığının düşünüldüğünü söyleyen Osmaniye İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, mozaiklerin Flaviapolis kentinin merkezi konumunda olan bu alanda yapılan çalışmaların Kadirli'nin geçmiş tarihinin aydınlatılması için ışık tutacağını söyledi. Kazı çalışmalarının 5 arkeolog ve 11 işçi ile devam ettiğini söyleyen Torun şunları kaydetti:

"Milattan sonra 1'inci veya 2'nci yüzyılda yapıldığı tahmin edilen mozaikli taban Osmaniye ilimizde ilk insan figürlü motiflere rastlanmıştır. Zeugma ile eş değerdeki mitolojiklere ve Roma dönemine ait insanların yaşamıyla ilgili olarak bilgiler veren figürler çıktı. İnsanların o dönemdeki yaşantılarını anlatan figürler ortaya çıktı. Kazı çalışmaları sırasında kucağında keklik, elinde üzüm olan insanın yanında turp figürüne rastlanmıştır. Turpun anavatanın Kadirli olduğunun bir kanıtı daha ortaya çıkmıştır. O dönemin insan giysilerinin ve sosyal yaşantısını anlatan figürler var. Roma dönemine ait 1'inci veya 2'nci yüzyıla ait mozaik tabanda Kadirli merkezde Flaviapolis kentinin ilk yazılı örneğini çıkarmış bulunmaktayız. İnsan ve hayvan figürlerinin yanında çözülen bir yazıda 'Tanrıya iyi talihle sunuldu' yazıldığını tespit ettik. Burada çıkan mozaik figürler ve yazılar Kadirli'nin o dönemdeki geçmiş tarihini aydınlatmak için çok büyük önem arz etmektedir."

VALİ COŞKUN: TURİZME KAZANDIRILMALI

Kazı alanında incelemelerde bulunan Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun M.S.. 2'nci yüzyıl Roma dönemine ait mozaiklerin bulunduğunu ifade ederek çalışmaların büyük bir titizlikle sürdürüldüğünü kaydetti. Vali Coşkun, yaptığı açıklamada, yapılan kazı çalışmalarında ortaya çıkarılan tarihi buluntuların, ilimizin kültürel varlığına çok önemli bir katkıda bulunacağını belirterek, "Kazı çalışmaları tamamlanıp tüm eserler gün yüzüne çıkarıldığında burayı bir açık hava müzesine dönüştürerek turizme kazandırmış olacağız" dedi.

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