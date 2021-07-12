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Haberler Emlak İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 4,41 arttı
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Mayıs ayı inşaat maliyet endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Mayıs İnşaat Maliyet Endeksi verisini açıkladı. 2021 yılı Mayıs ayında inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 39,56, aylık yüzde 4,41 arttı

İnşaat maliyet endeksi aylık yüzde 4,41 arttı
HABERTURK.COM

Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,41, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,56 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,32 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,03 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 49,45, işçilik endeksi yüzde 19,97 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 39.16, AYLIK YÜZDE 4.42 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,42, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39,16 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 6,50 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,26 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 48,89, işçilik endeksi yüzde 20,24 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 40.90, AYLIK YÜZDE 4.35 ARTTI


Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 4,35, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,90 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 5,73, işçilik endeksi yüzde 0,83 arttı.

Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 51,33, işçilik endeksi yüzde 18,95 arttı.

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