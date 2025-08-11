Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.062,54 %0,82
        DOLAR 40,6994 %0,06
        EURO 47,3117 %-0,15
        GRAM ALTIN 4.397,95 %-1,05
        FAİZ 40,33 %1,59
        GÜMÜŞ GRAM 49,59 %-1,18
        BITCOIN 120.000,00 %1,38
        GBP/TRY 54,6248 %-0,22
        EUR/USD 1,1619 %-0,19
        BRENT 66,86 %0,41
        ÇEYREK ALTIN 7.190,50 %-1,05
        Haberler Ekonomi Emlak İnşaat malzemesinde yıllık ihracat 30 milyar dolara yaklaştı - Emlak Haberleri

        İnşaat malzemesinde yıllık ihracat 30 milyar dolara yaklaştı

        Türkiye'nin son 12 aylık inşaat malzemesi ihracatı haziran itibarıyla 30 milyar dolar seviyesine yaklaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 17:03 Güncelleme: 11.08.2025 - 17:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İnşaat malzemesinde ihracat 30 milyar dolara yaklaştı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) tarafından her ay hazırlanan dış ticaret endeksinin haziran sonuçları açıklandı.

        Buna göre, inşaat malzemeleri sanayisinin ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,7 artarak 2,41 milyar dolara ulaştı. Pazarlardaki zorluklara rağmen ihracatta güçlü performans görüldü.

        Miktar açısından değerlendirildiğinde sektör ihracatı yüzde 17,5 artarak 4,16 milyon tona yükseldi. Kilogram başına düşen ortalama ihracat birim fiyatı 0,58 dolar oldu.

        İnşaat malzemesi sanayisinin ithalatı haziranda yıllık bazda yüzde 13,1 azalarak 943 milyon dolara geriledi.

        Sektörün yıllık ihracatı yüzde 4,3 arttı

        Haziran itibarıyla sektörün son 12 aylık ihracatı yüzde 4,3 artarak 29,98 milyar dolara ulaştı. Miktar olarak ele alındığında ihracat yüzde 4,9 artışla 47,99 milyon ton oldu. Yıllıklandırılmış ortalama ihracat birim fiyatı 0,62 dolar olarak gerçekleşti.

        Yılın ilk yarısında ihracat pazarları durağan kalırken ticarette korumacılık endişeleri ve jeopolitik gelişmeler ihracata baskı oluşturdu. Bu gelişmelere rağmen yılın ilk yarısında ihracat artışı sağlandı.

        Haziranda tüm alt grupların ihracatında artış yaşandı

        Verilere göre, haziranda inşaat malzemesi sanayisindeki alt sektörlerin tümünde ihracat pozitif performans gösterdi.

        Artış oranı demir çelik ürünlerinde yüzde 8,6, mineral, taş ve toprak ürünlerinde yüzde 10,3, elektrik malzemeleri ve teçhizatlarında yüzde 21,1, metal bazlı ürünlerde yüzde 8,6, kimyasal bazlı ürünlerde yüzde 8,3, ağaç ve ahşap ürünlerinde yüzde 24,4, yalıtım malzemelerinde yüzde 0,6, prefabrik yapılarda ise yüzde 40,7 olarak gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Feci yangında iddianame!
        Feci yangında iddianame!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Avrupa'da 'kuralsız tatilciye' ceza dönemi
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Serdal Adalı'dan Sancho açıklaması!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Putin, Alaska'yı ziyaret eden ilk Rus lider olacak
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Barış Alper'e Arabistan kancası!
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Yaren leyleğin depremi hissettiği anlar kamerada
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Feyenoord'u yıkım planı!
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        Ülke isimlerine göre kahve tadı nasıl değişiyor?
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        11-17 Ağustos haftası burç yorumlarınız
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete
        İşçinin zammının 3’te 1’i devlete