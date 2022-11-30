Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Emlak
ABONE OL

İnşaat sektöründe daralma hızlandı, girdi maliyetleri zorlamaya devam ediyor

TÜİK’in açıkladığı 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendiren Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, "Türkiye ekonomisindeki büyümenin yavaşlamasının yanında inşaat sektörü 5 çeyrektir üst üste daralıyor. Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve öngörülemez düzeyde artan girdi maliyetlerinin yarattığı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır" dedi

İnşaat sektöründe daralma hızlandı, girdi maliyetleri zorlamaya devam ediyor
HABERTURK.COM

Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı M. Erdal Eren, Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı 2022 yılı üçüncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi:

"Türkiye ekonomisinin küresel çapta içinden geçilen bu zorlu süreçte yüzde 3,9 ile de olsa pozitif büyümesi sevindiricidir. Bununla birlikte her zamankinden çok ihtiyaç duyduğumuz istihdama büyük katkı veren ve 200’ün üzerinde alt sektöre talep yaratarak ekonomide lokomotif görevi üstlenen inşaat sektöründe, aynı dönemde yaşanan yüzde 14,1’lik daralma önemli sorunlara işaret etmektedir. Sektörümüz 2021 yılı üçüncü çeyreğinden bu yana üst üste artan oranlarla 5 çeyrektir daralmaktadır.

Sektörde büyümeye dönüş için inşaat yatırımlarında canlanmaya ve kronik hal almış olan girdi maliyetleri artışı sorunun çözümüne ihtiyaç duyulmaktadır. Girdi maliyetlerinde yaşanan yüksek artış konusunda bu yıl kamu müteahhitleri için yeterli bir çözüm sağlanamadığı gibi konut sektöründe ihtiyaç duyulan arza cevap verecek yeni projelerin hayata geçirilmesi de mümkün olamamıştır. Anadolu’nun dört bir tarafında krediler ile projelerini tamamlamaya çalışan firmalarımızın mevcut yük altında ayakta kalmaya artık mecalleri yoktur. Hükümetimizden 2023 yılı için gerek kamu müteahhitlerinin, gerek konut sektörünün sorunlarını çözecek adımlar bekliyoruz. İnşaat sektörü güçlendirilmeden başta deprem riskinin kaçınılmaz kıldığı kentsel dönüşüm süreci olmak üzere kalkınma hedeflerinin sürdürülmesi de mümkün olmayacaktır. Türkiye Müteahhitler Birliği olarak hükümetimizin bu yönde yapacağı çalışmalara her zaman olduğu gibi katkı sağlamaya hazırız."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

En yüksek yatırım potansiyeli olan 30 şehir (İstanbul listede)
EMLAK En yüksek yatırım potansiyeli olan 30 şehir
Avrupa’da gayrimenkul değerlerinde ve finansmanında düşüş kapıda
EMLAK Avrupa’da fiyat ve finansmanda düşüş kapıda
Sağlıklı Evler Ormanköy’de 24 ayda yaşam başladı
EMLAK Ormanköy’de erken teslimat
Emlak vergisi ne kadar artacak?
EMLAK Emlak vergisi ne kadar artacak?
İstanbul depreme ne kadar hazır?
EMLAK İstanbul depreme ne kadar hazır?
2016'dan beri en düşük satış
EMLAK 2016'dan beri en düşük satış
Yapı ruhsatı verilen yapılarda düşüş
EMLAK Konut arzı azalıyor
İngiltere'de konut fiyatlarının gelecek 2 yıl düşüş göstermesi bekleniyor
EMLAK İngiltere'de konutta 2 yıl düşüş bekleniyor
Ortalama konut fiyatı 1 milyon 634 bin TL
EMLAK Ortalama konut fiyatı 1 milyon 634 bin TL
Şantiye şefleri için deneyim şartı getirildi
EMLAK Şantiye şefleri için deneyim şartı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.