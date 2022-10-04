İnşaat ustası sahiplenmişti... Yavru kediye de 'anne' oldu

Sonuçta biz varsak onlar da var. Yemler çok pahalı. Ben onlar aç kalmasın diye eve un almadım, mama aldım. Geçim şartları zor ama onlara bakmak lazım. Sırf emzirdiği yavruları var diye mama alıyorum. Ben bunu yapabiliyorsam herkes yapabilir. Çok zor bir durum değil."