DHA

İlçede bir inşaat alanının mülk sahibi olan Ahmet Sarımehmetoğlu, saat 08.00 sıralarında alanda biriken suyu boşaltmak için makineyi çalıştırırken akıma kapıldı.

DHA'nın haberine göre, yere yığılan Sarımehmetoğlu'nu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ahmet Sarımehmetoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ahmet Sarımehmetoğlu'nun cansız bedeni savcılık ve polis incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü.