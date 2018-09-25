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Görüntüler dayanılmaz, bakanlık devreye girdi
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İnsafsız gelin, kaynanasını sokak ortasında böyle dövdü

Bursa’da sokak ortasında kaynanasını döven gelinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayılınca, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı devreye girerek yaşlı kadını dayakçı gelinin elinden alıp sahiplendi. 82 yaşındaki kadının sokak ortasındaki evire çevire dövülmesi de izleyenlerin yüreğini sızlattı

25.09.2018 - 11:56 | Güncelleme: İHA

Olay, iki gün önce Bursa'da meydana geldi. 55 yaşındaki gelin, güpegündüz sokak ortasında mahallelinin bakışları altında Alzhemir hastası 82 yaşındaki kayınvalidesi Fatma A.’yı evire çevire dövdü. O anları bir kişi cep telefonuna anbean kaydederek sosyal medyada paylaştı.
Öfkeli gelin, eve girmediği gerekçesiyle kayınvalidesini sokak ortasında sürükleyip tokat atıyor ve yere düşen yaşlı kadına tekme atıyor. Daha sonra yaşlı kadını arabanın altına atarak, "İnşallah ölürsün de kurtuluruz" demesi de vicdanları yaraladı.
İHA'nın haberine göre, kısa sürede tepki alarak yayılan video izlenme rekorları kırdı. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Emniyet Müdürlüğü devreye girdi. Hemen harekete geçen polis ekipleri şüpheli gelini gözaltına alarak emniyete getirdi.

"BEN BİR ŞEY YAPMADIM"

Burada ifadesi alınan gelinin, ‘’Ben bir şey yapmadım. Kendisi evden kaçmış. Gelirken de düşmüş başını vurmuş. Zaten kendisi hasta. Birşeyi de hatırlamıyor" dediği öğrenildi.
Sosyal medyada videonun paylaşıldığından haberi olmayan gelinin görüntüleri ortaya çıkınca bakanlık devreye girerek yaşlı kadının bulunduğu eve gitti. Burada ailenin tepkisiyle karşılaşan Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş ve ekibi daha sonrasında polis ekipleriyle beraber eve girip şiddet gören ve kötü durumda olan yaşlı kadına ulaşmayı başardı.
Bakanlık yetkilileri, yaşlı kadının zor durumda olduğunu, ilaçlarının düzenli verilmediğini ve devletin daha iyi bakabileceğini belirterek aileyle konuştu. 82 yaşındaki annesi Fatma A.'yı başta vermeye razı olmayan oğlu ve gelini ikna edildi.
Huzurevine götürülen Fatma A. ikram edilen börekleri büyük bir iştahla yedi. Fatma A. görevliler tarafından odasına götürülerek koruma altına alındı.
Tedavisi için hastaneye de götürülen yaşlı kadının darp raporunda, göğsünde, kollarında, bacaklarında ve yüzünde morlukların ve darp izlerinin olduğu öğrenildi. Bakanlık kayınvalidesine şiddet uygulayan gelin hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Bursa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Erkut Öneş, yaşlı teyzenin görüntülerini izlediklerinde yüreklerinin burkulduğunu belirterek, "Bakanımız da talimatıyla hemen harekete geçtik ve Fatma teyzemizi bulunduğu evden aldık. Önce hastanede muayeneleri gerçekleştirildi. Raporlarını aldık. Tedavisi tamamlanınca devletin emin ellerine teslim aldık" dedi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün de savcılık talimatıyla soruşturma başlattığını hatırlatan Öneş, "Darp raporu alınmış, onların adli süreçleri devam ediyor. Fatma teyzemiz bir süre bizde kalacak, ilaçlarını kullanmıyormuş, onu öğrendik. İleri seviyede bir Alzheimer var. Ancak hiç ilaç kullanmıyor, bu da kendisi için oldukça tehlikeli. Gördüğünüz gibi zaten kilosu da çok düşük. Yani direnci düşmüş durumda. İnşallah biz burada en iyi şekilde bakmaya çalışacağız. Bir süre burada kaldıktan sonra yine devletimiz hizmetm verdiği özel rehabilitasyon merkezlerimiz var, neresi uygunsa teyzemizi oraya nakledeceğiz" diye konuştu.
Fatma Teyze'nin hemen karnını da doyurduklarını kaydeden Öneş, "O şu anda kendi dünyasında yaşıyor. Hala kocasının sağ olduğunu, koyunlarının, keçilerinin olduğunu sanıyor, o şekilde giriyoruz bizde lafa. Uzun süredir yemek yemediğini, yolda olduğunu söyledi. Tabi biz bunu bilemiyoruz. Alzheimer olduğu için belki de bir saat önce yemek yedi. Ama gördüğünüz gibi çok zayıf, inşallah burada ona iyi bakacağız’’ şeklinde konuştu. 

 

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YORUMLAR 4
  • Misafir 52 saniye önce
    Akp
  • Misafir 11 dakika önce
    Ya bu millete noldu bes sene icinde iyice zivanadan cikdik.
  • Misafir 18 dakika önce
    ne demişler besle kargayı oysun gözünü. vah ki vah halimize
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