'İnsanlar Mekanlar Nesneler' 29 Nisan'da sahnede

CMXXIV // 28-29-30 NİSAN // TURCELL SAHNESİ // 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz sezon boyunca Turkcell Sahnesi’nde seyirci ile buluşmaya devam ediyor. Her gösterisini kapalı gişe geçiren "CMXXIV" Nisan ayında gerçekleştireceği gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösteri serisi bir kez daha kahkahalara boğuyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 28 NİSAN // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerini bekliyor.

EHLİKEYF // 28 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Dört duvarın içinde iki kadın bir gün kaderlerini değiştirmek adına bir adım atarlar. Masum iyi niyetli bir adımdır ama hiç de düşündükleri gibi olmaz. İçinden çıkılması zor hesaplaşmalar, verilmesi zor kararlar peşlerinden gelir. Hülya ve Perihan’ın sofralarıyla, komik anlarıyla ve çabalarıyla oluşan hikayeleri touché vy N Kolay’da.

İNSANLAR MEKANLAR NESNELER // 29 NİSAN // TURCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30 İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla keşfetmeye davet ediyor. EN SEVDİĞİNLE BAŞLA // 29 NİSAN // %100 STUDIO // 20.30 İki genç sanatçı, oyuncu, yazar, yönetmen... Hem partner hem de birlikte üreten bir çift. Hayatlarını ve projelerini paylaşıyorlar, ama bir soru var: Daha iyiye nasıl ulaşacaklar? Ortak bir hayat ve proje, fakat içsel mücadeleler ve eksiklikler ile yüzleşiyorlar. Gerçek ile kurgu arasındaki sınırları zorlayan Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek özel gösteride, aşk, sanat ve varoluş sorgulanıyor. UNFORGETTABLES BY CEMİL "APRIL RAIN" // 29 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Başarılı yorumcu Cemil Sağyaşar, dünya müziğinde unutulmayan şarkılardan film melodilerine, Frank Sinatra'dan Tom Jones'a, Nat King Cole'dan Andy Williams'a uzanan bir genişlikte eşsiz ve zamansız şarkılardan oluşan projesi “Unforgettables by Cemil Sağyaşar” ile 29 Nisan akşamı touché by N Kolay'da! TONY ANN // 30 NİSAN // TURKCELL PLATIINIUM SAHNESİ // 21.30 Sosyal medyada 100 milyondan fazla izlenme ve 4 milyondan fazla takipçi ile geniş bir kitleye ulaşarak özellikle “#playthatword” serisiyle viral olan, The Chainsmokers ile yaptığı etkileyici çalışmaları ve Saturday Night Live ve Good Morning America gibi prestijli platformlarda sergilediği performanslarla adından söz ettiren Tony Ann, müzikal zenginliğini dinleyicileriyle paylaşmak üzere Paris’teki kapalı gişe konserinin ardından “30 Nisan Dünya Caz Günü”nde Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’ne geliyor. STUDIO 54 LIVE PARTY- SELEN BEYTEKİN // 30 NİSAN // %100 STUDIO // 20.30 Selen Beytekin, Dünya Caz Günü’nde Zorlu PSM %100 Studio’da sahne alıyor. KIA JAZZ ROUTES: JAMIE DUFFY // 30 NİSAN // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

İrlandalı müzisyen, besteci ve söz yazarı Jamie Duffy, Kia katkılarıyla 30 Nisan’da touché by N Kolay Sahnesi’nde hayranlarıyla buluşuyor. AMADEUS // 2 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Başrollerini Selçuk Yöntem (Antonio Salieri), Tansu Biçer (Wolfgang Amadeus Mozart) ve Dilan Çiçek Deniz (Constanze Weber)'in paylaştığı, sahne önünde 35, sahne arkasında 20 kişiden oluşan toplam 55 kişilik dev ekibiyle sezonun en çok ses getirecek prodüksiyonlarından birisi olan Amadeus, Zorlu PSM’de seyircisiyle buluşmaya devam ediyor. EFSANE // 2 MAYIS // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 21.00 Nevşah Fidan Karamehmet, Efsane adlı tek kişilik komedi şovuyla İstanbul seyircisiyle buluşuyor. Kadın-erkek ilişkilerini kendi hayatından ilhamla mizahi bir dille ele alan Nevşah, keskin gözlemleri ve karizmasıyla kahkaha dolu bir akşam vadediyor. Aşk, hayat ve sürprizlerle dolu yolculuğa hazır olun. Bu ilham verici ve unutulmaz gösteriyi kaçırmayın. OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 2 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00

Ozan Musluoğlu Quintet 18 Ekim'de touché by N Kolay'da sahne alıyor. UNSEEN KIDS TOUR // 3 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 12.00 .png UNSEEN KIDS, Zorlu PSM’in sahne arkasındaki büyülü dünyasını çocuklara açıyor! 8-12 yaş arasındaki katılımcılar, bu özel tur sırasında kendilerini gizemli bir bulmacanın içinde buluyor. Tur boyunca, kulaklarına fısıldayan esrarengiz bir sesin yönlendirmesiyle, adım adım Zorlu PSM’in perde arkasındaki sırlarını keşfetmeye başlıyorlar. Bulmacaları çözerken, bir gösterinin sahneye çıkana dek geçtiği tüm aşamaları, bu sürecin arkasındaki görünmeyen kahramanların rollerini ve emeğini öğreniyorlar. Böylece sadece bir mekanı değil, bir hikâyeyi deneyimliyor, keşfetmenin heyecanını yaşıyorlar. REKLAM AFİFE // 3-4 MAYIS // TURKCELL SAHNESİ // 20.30 Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife. Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

ŞAKŞAKÇILAR // 3 MAYIS // TURKCELL PLATIIUM SAHNESİ // 20.30 REKLAM Fred Radix’nin yazdığı, Çağlar Çorumlu’nun yönettiği ve başrolünü üstlendiği Şakşakçılar, TiyatrOPS prodüksiyonu olarak sahnede. 1895 Paris’inde geçen bu eğlenceli hikâyede, açılış gecesine saatler kala dağılan bir şakşakçı ekibinin yerine, apar topar toplanan acemilerle yapılan prova tam bir kaosa dönüşüyor. Müzik, mizah ve seyirci etkileşimiyle dolu bu özgün gösteri 3 Mayıs akşamı Zorlu PSM’de. %100 MÜZİK SUNAR: KLANGPHINICS // 3 MAYIS // %100 STUDIO // 21.00 Almanya çıkışlı yenilikçi elektronik müzik grubu Klangphonics, 3 Mayıs’ta %100 Müzik katkılarıyla Zorlu PSM’de sahne alıyor. Canlı performanslarıyla elektronik müziği yeniden tanımlayan grup, milyonlarca dinlemeye ulaşan parçaları ve etkileyici AV şovlarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşatıyor. DUYGU SOYLU ‘’A TRIBUTE TO ONNO TUNÇ’’ // 3 MAYIS // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Duygu Soylu, Onno Tunç'u andığı özel konseriyle touché by N Kolay'da sahne alıyor. Onno Tunç'un müzikal mirasına saygı duruşunda bulunan bu etkinlikte, Türk müziği sahnesinin en sevilen parçaları Soylu'nun özgün yorumuyla hayat buluyor.