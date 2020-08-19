Özellikle yeşil, mavi ve ela göz renkleri gen olarak çekinik olması nedeniyle çok fazla görülmez. Koyu renkler genlerde daha baskın olurlar ve çıkma olasılığı daha yüksek olur. Ailede çok fazla baskın olan açık renk bulunuyorsa görülme olasılığı bu şekilde yükselebilir.

Göze rengini veren tabaka olan iris tabakası; içerisinde renk pigmenti taşır ve ışığın yansımasıyla da gözün ana rengi oluşur. İris de; melanin adlı kahverengi pigment ile lipokrom adlı sarımsı renk pigmenti bulunur. Gözdeki iris de melanin baskın olarak bulunuyorsa koyu renk göz rengi ortaya çıkar. Nadir olarak görülen göz renkleri bilim adamları tarafından net bir şekilde açıklanamayan bir durum olarak hala geçerliliğini korumaktadır.Çok sık ortaya çıkmayan göz renkleri; amber, yeşil, kırmızı, siyah ve mor olarak bulunmaktadır.

Amber göz rengi: Bakır ya da altınımsı bir renk olan bu renk kurtların göz rengine yakın olması nedeniyle kurt göz denilmektedir. Kurtlar dışında başka hayvanlarda da bu renk gözler ortaya çıkmaktadır. Yüksek oranda lipokrom olması ve düşük melanin olması bu rengin çıkmasında etkendir. Bu renk insanlarda çok nadir olarak ortaya çıkabilen bir göz rengidir. Yeşil gözlerden çok daha nadir olarak binde bir rastlanabilecek bir durumdur.

Yeşil göz rengi: Çok beğenilen bir göz rengi olan yeşil göz nadir olarak görülen göz renkleri arasında yer alır. Orta ve kuzey Avrupa’da yaygın olarak ortaya çıkan göz rengidir. Yeşil göze sahip olanlarda iris de çok az melanin bulunur. Lipokrom da orta oranda bulunur. Melaninin iris de az olması göze mavimsi ile sarımsı renk arası bir renk verir. Lipokrom kaynaklı olan bu durum yeşil gözün çıkmasına neden olmaktadır. Gözde bulunan yoğun yeşil rengin ortaya çıkması ışığın yansımasıyla değişim gösterebilmektedir. İnsan gözü yeşil ya da mavi pigment taşımaz; Rayleigh saçılması adı verilen bu durum ile rengin yansıması ortaya çıkar.

Mor göz rengi: Albinizm hastalığı olanlarda ortaya çıkan bir göz rengidir. Bunun dışında bu renk görülmez. Gözde bulunan renk pigmenti eksikliği olarak adlandırılan Albinizm; iris hücrelerinde melanin eksikliği nedeni ile mor göz görülür. Bu rengin oluşması; retinanın arkasındaki kan damarları olan kısma yansıyan ışık nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Kan damarlarından yansıyan kırmızı ışık melanin eksikliğinden oluşan mavi renk karışımı mor olarak belirginleşir. Dünyada %1 oranında mor göz rengi oluşumu vardır.

Mor veya kırmızı göz rengi: iriste bulunan melanin ve lipkomların etkisiyle ortaya çıkan renk değişiklikleri ile ortaya çıkan kırmızı ya da mor renk göz en nadir olarak görülen göz renkleri arasında yer alır.

Kırmızı veya pembe göz rengi: Bu göz renkleri de albinizm sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Gözde ve vücutta melanin düzeyinin az olması nedeniyle ortaya çıkar. Kırmızı göz daha çok gözdeki kan sızıntısı ile ortaya çıkabilen bir sorun oluşmasıyla görülebilen bir durumdur.

Siyah göz rengi: Melanin oranının iris de çok fazla depolanması sonucu ortaya çıkan bir göz rengidir. Melanin rengin koyu olmasına en önemli etkendir. Koyu kahve ve siyah gözler aşırı melanin birikmesi nedeniyle oluşurlar.

Göz renklerinin nadir olarak görülmesinde hangi gözün bu konuda önde geldiğini belirtmek zor olabilir. Ancak birçok açıdan açık renk göz renkleri en nadir görülen renkler arasında ilk sıralarda yer alabilir.