        Haberler Gündem Güncel 'İnsanlığa gönül koyarak veda ettiler' | Son dakika haberleri

        Emine Erdoğan'dan açıklamalar 'insanlığa gönül koyarak veda ettiler'

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programında yaptığı konuşmada, "Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz çok üzülerek ifade ediyorum ki hayata, insanlığa gönül koyarak veda ettiler. O nedenle haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır" ifadelerini kullandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2025 - 19:18 Güncelleme: 09.12.2025 - 19:18
        'İnsanlığa gönül koyarak veda ettiler'
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından karşılanan Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı alanı gezerek Cumhurbaşkanı İletişim Bakanlığına teşekkür etti.

        BUGÜNÜ UNUTMAMAK İÇİN BİR ARADAYIZ

        Filistinli gazeteci ve muhabirlerin yanı sıra Filistinli yönetmen Basel Adra'yı da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:'"Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz çok üzülerek ifade ediyorum ki hayata, insanlığa gönül koyarak veda ettiler. O nedenle haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır". Belgeseliniz, Filistin davası gibi kelimelerin anlatmakta aciz kaldığı acılara ve onurlu Filistin halkının direniş mücadelesine tercüman oldu. İki senedir canlı yayında tüm dünyanın izlediği soykırımın, yeni ve Gazze ile sınırlı olmadığını Filistin'in her karış toprağında bir asra yakın zamandır devam ettiğini uluslararası topluma duyurdunuz. Bu süreçte yaşadığınız zorlukları da biliyorum. Azminizden ve cesaretinizden dolayı sizi ve ekip arkadaşlarınızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum." Bugün unutmamak ve şahit olduklarını konuşmak için bir arada olduklarını belirten Emine Erdoğan, hatırlamanın en büyük direniş olduğunu ifade etti.

        FİLİSTİNDE ŞEHİT OLANLAR İÇİN FATİHA OKUDU

        Filistin'de şehit olanlar için Fatiha okuyan Emine Erdoğan, insanın, derdi, kederi "dağ" gibi olduğunda hal hatır soranlara "Hangi birini anlatayım?" dediği anlar olduğunu belirtti. Bu cümleleri kurarken duygulanan Emine Erdoğan, "İsrail zulmü, 70 yılı aşkın süredir Bu kadarına kimse cüret edemez denilen her kötülüğe cüret edilebildiğini, aşılamaz denilen her sınırın aşılabildiğini gösterdi. İşte bu yüzden en çok kalemden, fotoğraf makinelerinden ve mikrofonlardan korkuyorlar." dedi.

