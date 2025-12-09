'İnsanlığa gönül koyarak veda ettiler'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Soykırımın Kadın Tanıkları: Gazze'de Medya ve Direniş" programına katıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından karşılanan Emine Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin fotoğraflarının yer aldığı alanı gezerek Cumhurbaşkanı İletişim Bakanlığına teşekkür etti.

BUGÜNÜ UNUTMAMAK İÇİN BİR ARADAYIZ

Filistinli gazeteci ve muhabirlerin yanı sıra Filistinli yönetmen Basel Adra'yı da misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Emine Erdoğan, şunları söyledi:'"Şehit olan Filistinli kardeşlerimiz çok üzülerek ifade ediyorum ki hayata, insanlığa gönül koyarak veda ettiler. O nedenle haksızlığa, yalana, adaletsizliğe, ayrımcılığa, soykırıma ve cümle kötülüğe savaş açmak hepimizin en meşru savaşıdır". Belgeseliniz, Filistin davası gibi kelimelerin anlatmakta aciz kaldığı acılara ve onurlu Filistin halkının direniş mücadelesine tercüman oldu. İki senedir canlı yayında tüm dünyanın izlediği soykırımın, yeni ve Gazze ile sınırlı olmadığını Filistin'in her karış toprağında bir asra yakın zamandır devam ettiğini uluslararası topluma duyurdunuz. Bu süreçte yaşadığınız zorlukları da biliyorum. Azminizden ve cesaretinizden dolayı sizi ve ekip arkadaşlarınızı yürekten kutluyor ve alkışlıyorum." Bugün unutmamak ve şahit olduklarını konuşmak için bir arada olduklarını belirten Emine Erdoğan, hatırlamanın en büyük direniş olduğunu ifade etti.