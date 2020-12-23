İNSANLIK ÖLDÜ MÜ! Son dakika... Kaza yapan kuryeyi film izler gibi izlediler! - Haberler

Kurye ölümden döndü! Film gibi izlediler! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, dün saat 13.00 sıralarında Beyoğlu Dolapdere Irmak Caddesi'nde akılalmaz bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MB 1620 plakalı motosikleti kullanan bir kurye, elindeki siparişleri yetiştirmek için cadde üstünde hız yaptı.

ARAÇLARIN ALTINDA KALIYORDU

İHA'da yer alana habere göre kimliği bilinmeyen sürücü daha sonra hakimiyetini kaybedip kayarak yolun ortasına savruldu. Talihsiz sürücü şans eseri araçların altında kalmaktan son anda kurtuldu.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

O sırada yoldan geçmekte olan bir ambulans kazayı görünce hemen durup yaralıya müdahale etmeye başladı. Olay yerine polis ekipleri çağrılırken yaralı sürücü ambulansa kaldırıldı.

"FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ"

Çevredeki vatandaşlar ise yaralı sürücüye müdahaleyi film izler gibi izledi. Şanssız kurye ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.