Insha Ventures işlem hacmini 6 kat artırdı

Albaraka Türk Katılım Bankası tarafından hayata geçirilen Fintek girişim kurucusu Insha Ventures, 2023 yılında büyümeye devam etti. Firmadan yapılan açıklamaya göre finansal teknolojinin; açık bankacılık, regülasyon teknolojileri (RegTech) ve ödeme sistemleri alanında sunduğu 8 farklı ürünle hizmet veren Insha Ventures, son 1 yılda işlem hacminde 6 katlık büyüme yakaladı.

2023 yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Insha Ventures Genel Müdürü Hasan Sami Bayansar, ”Geçtiğimiz yıl büyüyen ekibimiz ve 35’e yakın iş ortağımızla beraber başarılı işlere imza attık. Amiral gemimiz cep POS çözümü Alneo, 2023 yılında da rekorlara imza attı. Alneo, geçtiğimiz yıl işlem hacminde 5 kata yakın büyüme göstererek cep POS pazarında hacim bazında sektör liderliğini korurken, sanal POS ürünümüz PosBasit’te ise yüzbinlerce işlem gerçekleştirdik. Uzaktan müşteri edinme platformumuz KimlikBasit, online tahsilat platformumuz Kozmos, dijital finansal hizmetlerde ihtiyaç duyulan tüm servisleri tek bir platformda toplayan açık bankacılık ürünümüz FLYP ile müşteri portföyümüzü genişlettik. Perakende satış noktalarını ATM’ye dönüştüren NakitBasit, senetleri dijital ortama taşıyan Semosis ve Albaraka API ürünlerimize de ilgi yoğun oldu” dedi.

2024 HEDEFLERİ

2023 yılında önemli adımlarından birinin de 100 milyon TL’nin üzerinde fon büyüklüğüne sahip olan Insha GSYF’yi hayata geçirmek olduğunun altını çizen Bayansar, 2024 yılı hedeflerine ilişkin ise şunları söyledi: “Yakın zamanda duyuracağımız Türkiye’de “Venture Builder” konseptiyle yapılacak olan ilk spin-off’umuzu gerçekleştirdikten sonra bu yıl içerisinde farklı bir ürünümüzü daha şirketleştirmek istiyoruz. Ayrıca yeni ürün ve projeler bünyemize katarak ürün portföyümüzü geliştirmenin yanı sıra finansal teknolojilerin farklı dikeylerinde de hizmet vermeyi amaçlıyoruz. Bu bağlamda çalışan sayımızı da yüzde 25 oranında artırmayı planlıyoruz. Insha Ventures olarak geçmiş yıllarda olduğu gibi önümüzdeki dönemde de güçlü kurumlarla iş birlikleri yaparak Türkiye’deki fintek sektörünün gelişimine katkı sağlayacağız.”