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İnşirah Suresi okunuşu ve anlamı: İnşirah Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

İnşirah Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 8 ayettir. İnşirah, açılmak ve genişlemek anlamlarına gelmektedir. İnşirah Suresinde Allah’ın Hz. Muhammed'e olan manevi lütufları anlatılmaktadır. İnşirah Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

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  • İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnşirah Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. İnşirah Suresi, Kur'an-ı Kerim'in 94. suresidir ve 8 ayetten oluşmaktadır. İnşirah Suresi, halk arasında “Elemneşrahleke” olarak da bilinir. Bunun nedeni ise, bu surenin adını “elem neşrah leke” ifadesinden almış olmasıdır. İnşirah Suresi olarak bilinmesinin yanı sıra, Elem neşrah, Elem neşrah leke ve Şerh sûresi olarak da anılır. Bu sure, Mekke döneminde indirildiğine inanılan kısa surelerden biridir. İnşirah Suresi, Hz. Muhammed'e hitaben indirilmiş olup, Allah'ın onun göğsünü genişlettiğini ve ona yardım ettiğini anlatır. Ayrıca, zorluklarla birlikte kolaylığın da olduğunu ve sabredenler için güzel sonuçlar elde edileceğini vurgular. İnşirah Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, İnşirah Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...
  • İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnşirah Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1- Elem neşrah leke sadrek

    2- Ve vada'na 'anke vizreke

    3- Elleziy enkada zahreke

    4- Ve refa'na leke zikreke

    5- Feinne me'al'usri yüsren

    6- İnne me'al'usri yüsren

    7- Feiza ferağte fensab 

    8- Ve ila rabbike ferğab
  • İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnşirah Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1- Senin için bağrını açmadık mı?

    2- İndirmedik mi senden o yükünü?

    3- O sırtında gıcırdamakta olan (ve bu şekilde sana eziyet veren) yükünü?

    4- Senin şanını yüceltmedik mi?

    5- Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylık var.

    6- Evet o zorlukla beraber bir kolaylık var!

    7- O halde boş kaldığında yine kalk yorul! 

    8- Ve ancak Rabbinden ümit et, hep O'na doğrul!
  • İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnşirah Suresi Konusu

    Surede Allah’ın Hz. Muhammed’e olan manevi lütufları anlatılmaktadır. Vakti zamanında kendisinin daralan ve bunalan göğsünün açılıp genişlediğini, yani bu bunaltı durumundan uzaklaştığını, yüklerinin zamanla azaldığını ve itibarının zamanla yükseldiğini söylemektedir.

    5. ve 6. ayetlerde ''Her zorluğun ardından mutlaka bir kolaylığın olduğu'' iki defa bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Hz. Muhammed'e ve diğer Müslümanlara teselli ve ümit verilmektedir. Müslümanlardan da Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

    İnşirah Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada doksan dördüncü, iniş sırasına göre on ikinci suredir. Duha suresinden sonra, Asr suresinden önce Mekke’de inmiştir.
  • İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

    İnşirah Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    “Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. ayetteki “şerh-i sadr” kavramını Ragıb el-İsfahani, “kalbin ilahi bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükunet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredat, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer suresinin 22. ayeti de dikkate alındığında, onun beşeri idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve azami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, maneviyat yüksekliği gibi manalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duha suresinin devamı mahiyetinde olan bu ayetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in maneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

    2 ve 3. ayetlerde, Resulullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda değişik açıklamalar yapılmıştır (bk. Razi, XXXII, 4-5). Bize göre Allah’ın bir lütuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir: a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlak yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın, Allah’ın kendisini vahye mazhar kılıp kalbine ümit ve ferahlık vermesi suretiyle dindirilmesi veya hafifletilmesi; b) Tevhid inancını ve insan ilişkilerinde adalet, dürüstlük, merhamet, iyilikte yardımlaşma gibi erdemleri hakim kılma mücadelesinde birçok ilahi destek ve inayete mazhar kılınması. 

    Hz. Peygamber’in “şanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resulullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehadette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkani, V, 542). Alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiya 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca erken döneme ait olan bu ayeti, ileride Resulullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan ayetler de bu bağlamda “şanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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