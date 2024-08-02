Instagram'a erişim kapatıldı, ünlüler paylaşımsız kaldı

Güne sosyal medya paylaşımlarıyla başlayanlar, sabah yataklarından kalktığı anda şoke oldu.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK tarafından yapılan açıklamada: "Instagram.com, 02/08/2024 tarihli ve 490.05.01.2024.-608903 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişme engellenmiştir" denildi.

Erişim engelinin neden yapıldığına ve ne kadar süreceğine ilişkin ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Gün içinde yaşadıklarının birçoğunu Instagram'da paylaşan, paylaşımlarını yaşamlarının bir parçası haline getiren, tanıtımlarıyla kazanç sağlayan ünlülerin şimdi ne yapacağı merak konusu oldu. Bu konuda en çok merak edilen ünlü ise 8 Hollywood yıldızını bile geride bırakan takipçi rekortmeni Hande Erçel...

Hande Erçel, Instagram'a erişim engeli getirilmeden önce Mykonos tatilinden fotoğraflar paylaştı. REKLAM Zira Hande Erçel, ünlüler arasında Instagram'ı en çok kullanan, yediğini - içtiğini, gezdiğini - giydiğini neredeyse anbean paylaşan ünlülerin başında geliyor. En çok takipçisi olan ünlüler şöyle; KADIN ÜNLÜLER • HANDE ERÇEL Takipçi Sayısı… 32.1 milyon • DEMET ÖZDEMİR Takipçi Sayısı… 16.2 milyon • NESLİHAN ATAGÜL Takipçi Sayısı... 14.1 milyon • FAHRİYE EVCEN Takipçi Sayısı… 13.7 milyon • SERENAY SARIKAYA Takipçi Sayısı… 10.5 milyon • AFRA SARAÇOĞLU Takipçi Sayısı… 9 milyon • ELÇİN SANGU Takipçi Sayısı… 8.7 milyon • MERYEM UZERLİ Takipçi Sayısı... 7.6 milyon • ASLI ENVER Takipçi Sayısı... 6.6 milyon • AYÇA AYŞİN TURAN Takipçi Sayısı… 6.6 milyon

Fahriye Evcen ile Burak Özçivit de Instagramsever ünlüler arasında yer alıyor. ERKEK ÜNLÜLER • BURAK ÖZÇİVİT Takipçi Sayısı… 25.1 milyon • MURAT BOZ Takipçi Sayısı… 11.4 milyon • KEREM BURSİN Takipçi Sayısı… 11.2 milyon • CAN YAMAN Takipçi Sayısı… 10.6 milyon • ARAS BULUT İYNEMLİ Takipçi Sayısı… 10.4 milyon • ÇAĞATAY ULUSOY Takipçi Sayısı… 10 milyon • BARIŞ ARDUÇ Takipçi Sayısı… 7 milyon • CEM YILMAZ Takipçi Sayısı… 5.7 milyon • ENGİN ALTAN DÜZYATAN Takipçi Sayısı… 5.3 milyon • KIVANÇ TATLITUĞ Takipçi Sayısı… 4.6 milyon