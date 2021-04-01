Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerMerak Edilenler
ABONE OL

Instagram'a Remix özelliği geliyor! Instagram Remix nasıl kullanılır?

TikTok ile popüler olan kısa video formatı neredeyse tüm sosyal medya uygulamalarında kullanılmaya başladı. Instagram daha önce TikTok'a alternatif olarak  Reels özelliğini duyurmuştu. Instagram şimdi de Remix özelliği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak. Peki, Instagram Remix nasıl kullanılır? Instagram Remix video yükleme nasıl yapılır? 

Instagram'a Remix özelliği geliyor! Instagram Remix nasıl kullanılır?

Instagram Reels için Remix özelliğini kullanıma sunduğunu açıkladı. Remix ile insanlar mevcut bir Reels videosuyla yan yana olacak şekilde kendi Reels videosunu oluşturabilecek.

INSTAGRAM REMİX ÖZELLİĞİ KULLANIMA SUNDU

Instagram, TikTok’un bir özelliğini daha kopyalıyor. Instagram’da kullanıcılar artık bir Reels’i yeniden düzenleyebilir, yani orijinal klibin yanına kendisine ait video yükleyebilirler. Bu özellik zaten, “düet” adıyla, genellikle TikTok’taki dans yarışmaları için oldukça popüler.

INSTAGRAM REMİX NASIL KULLANILIR?


Beğendiğiniz bir Reels videosu bulun
Üç nokta ikonundan menüye girin ve “Remix this Reel” seçeneğini tıklayın
Ekran bir tarafta orijinal Reels videosu olacak şekilde ikiye bölünecek, burada karşılıklı olarak kendi Reels videonuzu çekin
Kaydettikten sonra ses ayarlarını yapın
İstediğiniz düzenlemeleri yapın ve paylaşın

Bu yeni özellik ile birlikte sadece yeni yüklenen Reels videoları üzerinden Remix özelliği kullanılabilecek. Live Rooms, Hikayelerde anket ve soru, Artırılmış Gerçeklik gibi interaktif özelliklerin insanların Instagram deneyimlerinin önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Instagram, Remix özelliği ile insanlara yeni trendler ve içerik üreticileriyle etkileşimde bulunmak ve yaratıcı içerikler üretmek için yeni yollar sunmayı amaçlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sigara fiyatları 2021 Sigara zammı ne kadar oldu? İşte yeni sigara fiyatları
MERAK EDİLENLERSigara zammı ne kadar oldu 2021
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek? 2021 Kısa Çalışma Ödeneği bitti mi? KÇÖ son gün ne zaman?
MERAK EDİLENLERKısa Çalışma Ödeneği ne zaman bitecek?
Google Haritalar iç mekan için AR teknolojisini kullanacak
MERAK EDİLENLERGoogle Haritalar'a müthiş özellik!
1500 TL nakdi ücret desteği ne zaman yatar? Kafe çalışanlarına müjde geldi
MERAK EDİLENLERNakdi ücret desteği en zaman ödenecek?
Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı'ndan son dakika "destek" açıklaması
MERAK EDİLENLERKısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Grafen nedir, nerelerde kullanılır? Grafen hakkında
MERAK EDİLENLERGrafen nedir?
Fındık fiyatları bugün ne kadar? 30 Mart 2021 Güncel İl il fındık fiyatları Giresun, Düzce, Ordu tüm liste
MERAK EDİLENLERİl il fındık fiyatları listesi
Bitcoin ne kadar, kaç TL? Bitcoin son durum nedir?
MERAK EDİLENLERBitcoin ne kadar, kaç TL? İşte son durum
2021 çiftçi destek ödemeleri sorgulama: 2021 Mazot Gübre desteği ödemeleri yattı mı, fiyatı ne?
MERAK EDİLENLER2021 mazot gübre desteği ödemeleri hesaplara yattı ...
Memur Maaşları (En düşük) 2021 polis, hemşire, öğretmen - Memur maaşları
MERAK EDİLENLERGüncel memur maaşı ne kadar?