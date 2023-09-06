"Instagram çöktü mü?" sorusu günün en çok kullanılan soruları arasında yerini aldı. Kullancılar Instagram'a erişimde problem yaşadığını sosyal mecralarda dile getirirken, yaşanan sorunun ne zaman düzeleceği merak konusu oldu. Peki, "Instagram çöktü mü? 5 Eylül 2023 Instagram erişim problemi düzeldi mi?" İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

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5 EYLÜL 2023 INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Dünya genelinde kullanıcıların yapmış olduğu raporlamalar çerçevesinde, Instagram'da anlık olarak bazı aksaklıklar yaşandığı rapor ediliyor. 5 Eylül tarihinde saat 23. 00'da Instagram'da sayfa yüklemesi ve uygulamada sorun yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medya paylaşımlarında yer aldı. Konu hakkında ise resmi bir açıklama gelmedi.