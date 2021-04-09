Instagram ve Facebook kullanıcıları akşam saat 00:30'dan sonra erişim sorunu yaşadı. Instagram'a girenler "Akış yenilenemedi" hatası alırkan Facebook kullanıcıları ise siteye giriş yapamadı. Instagram, Facebook çöktü mü? Soruları akıllara geldi.

INSTAGRAM, FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Twitter'da birçok kullanıcı "instagram çöktü mü?" Paylaşımı yapıyor.

9 Nisan gece saat 24.00 itibarıyla sorunlar yaşanmaya başladı. Instagram'a giriş yapılamamaktadır.

İnstagram'da geçici bir sorunun olduğu ve bu sorunun dünya genelinde yaşandığı belirtiliyor.