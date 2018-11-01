Instagram'da en çok beğeni alan saatler açıklandı

Instagram'da harika bir fotoğraf ya da video paylaştınız. Ancak gönderiniz beklediğiniz kadar beğeni ve yorum alamadı mı?

O zaman paylaşım yapacağınız saatleri de dikkatli seçmeniz gerekiyor.

Söz konusu Instagram olunca, daha fazla beğeni almak için internette onlarca ipucu yer alıyor. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ ise işi biraz daha ileriye götürerek en yüksek beğeni almak için ideal saatleri belirledi.

Instagram algoritmasından elde edilen verilere göre en çok beğeni alan saatlerden bazıları oldukça şaşırttı. Analize göre bir gönderinin en çok etkileşim alacağı saat ve günler ise şöyle:

Pazartesi - 13:00

Salı - 05:00

Çarşamba - 15:00

Perşembe - 16:00

Cuma - 05:00

Cumartesi - 11:00

Pazar - 10:00

Hopper HQ bu analiz ile birlikte bir de ücretsiz araç yayınladı. Bu araç, hesabınızdaki takipçilerin aktif olduğu saatleri ve eski gönderilerden elde ettiği değişkenleri kullanarak en çok beğeni alan saatleri açıklıyor.

Öte yandan uygulama şimdilik yalnızca işletme sayfalarına hizmet veriyor.

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