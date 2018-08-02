Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
02.08.2018 - 12:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM
Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre Instagram’da paylaşım başına en çok ücret isteyen ünlü, Kylie Jenner oldu. İşte fotoğraflarıyla çok konuşulan o isimler ve paylaşım başına kazandıkları 'müthiş' paralar...
1
1|37
İngiliz sosyal medya şirketiHopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok para alan ünlüleri sıraladı. İlk 10'daki isimlerin takipçi sayıları ve istedikleri ücretler şu şekilde:
KYLIE JENNER
Takipçi sayısı: 111 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon dolar
2
2|37
SELENA GOMEZ
Takipçi sayısı: 139 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 800 bin dolar
3
3|37
CRISTIANO RONALDO
Takipçi sayısı: 137 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 750 bin dolar
4
4|37
KIM KARDASHIAN WEST
Takipçi sayısı: 114 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 720 bin dolar
5
5|37
BEYONCE
Takipçi sayısı: 116 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 700 bin dolar
6
6|37
DWAYNE JOHNSON
Takipçi sayısı: 109 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 650 bin dolar
7
7|37
NEYMAR JR
Takipçi sayısı: 101 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 600 bin dolar
8
8|37
JUSTIN BIEBER
Takipçi sayısı: 101 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 630 bin dolar
9
9|37
LIONEL MESSI
Takipçi sayısı: 97 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 500 bin dolar
10
10|37
KENDALL JENNER
Takipçi sayısı: 93 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 500 bin dolar
11
11|37
Hopper HQ'nin listesi tüm isimler, ünlüler, güzellik, moda, fitness, yeme-içme, hayat tarzı, spor ve seyahat olmak üzere toplam 9 kategoriden oluşuyor. Farklı kategorilerde listeye giren üç isim ve aldıkları ücretler ise şöyle...
GÜZELLİK
HUDA KATTAN
Takipçi sayısı: 26.4 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 33 bin dolar
12
12|37
ZOE SUGG
Takipçi sayısı: 10.7 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 16 bin dolar
13
13|37
NIKKIE DE JAGER
Takipçi sayısı: 10.8 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 15 bin 750 dolar
14
14|37
ÜNLÜLER
KYLIE JENNER
Takipçi sayısı: 111 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon dolar
15
15|37
SELENA GOMEZ
Takipçi sayısı: 139 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 800 bin dolar
16
16|37
CRISTIANO RONALDO
Takipçi sayısı: 137 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 750 bin dolar
17
17|37
MODA
BELLA HADID
Takipçi sayısı: 19.2 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 27 bin dolar
18
18|37
EMILY RATAJKOWSKI
Takipçi sayısı: 18.8 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 26 bin 500 dolar
19
19|37
CHIARA FERRAGNI
Takipçi sayısı: 13.7 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 19 bin 500 dolar
20
20|37
HAYAT TARZI
HUDA KATTAN
Takipçi sayısı: 26.4 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 33 bin dolar
21
21|37
ELEONORA PONS
Takipçi sayısı: 26.1 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 32 bin 500 dolar
22
22|37
ZACK KING
Takipçi sayısı: 21.5 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 30 bin dolar
23
23|37
CRISTIANO RONALDO
Takipçi sayısı: 137 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 750 bin dolar
24
24|37
NEYMAR JR
Takipçi sayısı: 101 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 600 bin dolar
25
25|37
LIONEL MESSI
Takipçi sayısı: 97 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 500 bin dolar
26
26|37
FITNESS
SOMMAR RAY
Takipçi sayısı: 18.8 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 29 bin dolar
27
27|37
MICHELLE LEWIN
Takipçi sayısı: 13.1 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 22 bin 500 dolar
28
28|37
JEN SELTER
Takipçi sayısı: 12.3 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 19 bin 250 dolar
29
29|37
YEME-İÇME
JAMIE OLIVER
Takipçi sayısı: 6.4 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 8 bin dolar
30
30|37
GORDON RAMSEY
Takipçi sayısı: 4.5 milyon
Fotoğraf başına aldığı para: 5 bin 500 dolar
31
31|37
ROSANNO PANSINO
Takipçi sayısı: 3.7 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 4 bin 500 dolar
32
32|37
SEYAHAT
GARRET & JESSIA GEE
Takipçi sayısı: 1.3 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 23 bin dolar
33
33|37
PAUL NİCKLEN
Takipçi sayısı: 4.4 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 9 bin 250 dolar
34
34|37
CHRIS BURKARD
Takipçi sayısı: 3.1 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 8 bin 800 dolar
35
35|37
Sosyal medya şirketinin verilerinde yer almayan ancak ülkemizde Instagram'da en çok kazanan Türk ünlülerden bazıları ise şu şekilde:
NUSRET
Takipçi sayısı: 14.9 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 54 bin TL
36
36|37
BURAK ÖZÇİVİT
Takipçi sayısı: 11.7 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 41 bin TL
37
37|37
MURAT BOZ
Takipçi sayısı: 8.2 milyon Fotoğraf başına aldığı para: 36 bin TL
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.
Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam
ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.
Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.