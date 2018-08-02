Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!

Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre Instagram’da paylaşım başına en çok ücret isteyen ünlü, Kylie Jenner oldu. İşte fotoğraflarıyla çok konuşulan o isimler ve paylaşım başına kazandıkları 'müthiş' paralar...