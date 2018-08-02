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Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!

02.08.2018 - 12:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Instagram’da paylaşım başına en çok ücret alan isimler açıklandı. İngiliz sosyal medya şirketi Hopper HQ’nun açıklamasına göre Instagram’da paylaşım başına en çok ücret isteyen ünlü, Kylie Jenner oldu. İşte fotoğraflarıyla çok konuşulan o isimler ve paylaşım başına kazandıkları 'müthiş' paralar...

  • 1 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    1 | 37

    İngiliz sosyal medya şirketiHopper HQ, Instagram'da paylaşım başına en çok para alan ünlüleri sıraladı. İlk 10'daki isimlerin takipçi sayıları ve istedikleri ücretler şu şekilde: 

    KYLIE JENNER

    Takipçi sayısı: 111 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon dolar 

  • 2 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    2 | 37

    SELENA GOMEZ 

    Takipçi sayısı: 139 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 800 bin dolar 

     

  • 3 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    3 | 37

    CRISTIANO RONALDO

    Takipçi sayısı: 137 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 750 bin dolar 

  • 4 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    4 | 37

    KIM KARDASHIAN WEST

    Takipçi sayısı: 114 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 720 bin dolar 

  • 5 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    5 | 37

    BEYONCE 

    Takipçi sayısı: 116 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 700 bin dolar 

     

  • 6 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    6 | 37

    DWAYNE JOHNSON

    Takipçi sayısı: 109 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 650 bin dolar 

  • 7 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    7 | 37

    NEYMAR JR

    Takipçi sayısı: 101 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 600 bin dolar 

     

  • 8 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    8 | 37

    JUSTIN BIEBER 

    Takipçi sayısı: 101 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 630 bin dolar 

  • 9 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    9 | 37

    LIONEL MESSI

    Takipçi sayısı: 97 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 500 bin dolar 

     

  • 10 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    10 | 37

    KENDALL JENNER

    Takipçi sayısı: 93 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 500 bin dolar 

  • 11 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    11 | 37

    Hopper HQ'nin listesi tüm isimler, ünlüler, güzellik, moda, fitness, yeme-içme, hayat tarzı, spor ve seyahat olmak üzere toplam 9 kategoriden oluşuyor. Farklı kategorilerde listeye giren üç isim ve aldıkları ücretler ise şöyle...

    GÜZELLİK

    HUDA KATTAN

    Takipçi sayısı: 26.4 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 33 bin dolar

  • 12 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    12 | 37

    ZOE SUGG

    Takipçi sayısı: 10.7 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 16 bin dolar

  • 13 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    13 | 37

    NIKKIE DE JAGER

    Takipçi sayısı: 10.8 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 15 bin 750 dolar

  • 14 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    14 | 37

    ÜNLÜLER

    KYLIE JENNER

    Takipçi sayısı: 111 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 1 milyon dolar 

  • 15 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    15 | 37

    SELENA GOMEZ 

    Takipçi sayısı: 139 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 800 bin dolar 

  • 16 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    16 | 37

    CRISTIANO RONALDO

     

    Takipçi sayısı: 137 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 750 bin dolar 

  • 17 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    17 | 37

    MODA

    BELLA HADID

    Takipçi sayısı: 19.2 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 27 bin dolar

  • 18 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    18 | 37

    EMILY RATAJKOWSKI

    Takipçi sayısı: 18.8 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 26 bin 500 dolar

  • 19 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    19 | 37

    CHIARA FERRAGNI

    Takipçi sayısı: 13.7 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 19 bin 500 dolar

  • 20 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    20 | 37

    HAYAT TARZI

    HUDA KATTAN

    Takipçi sayısı: 26.4 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 33 bin dolar

  • 21 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    21 | 37

    ELEONORA PONS 

    Takipçi sayısı: 26.1 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 32 bin 500 dolar

  • 22 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    22 | 37

    ZACK KING

    Takipçi sayısı: 21.5 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 30 bin dolar

     

  • 23 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    23 | 37

    CRISTIANO RONALDO

     

    Takipçi sayısı: 137 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 750 bin dolar 

  • 24 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    24 | 37

    NEYMAR JR

    Takipçi sayısı: 101 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 600 bin dolar 

     

  • 25 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    25 | 37

    LIONEL MESSI

    Takipçi sayısı: 97 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 500 bin dolar 

     

  • 26 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    26 | 37

    FITNESS

    SOMMAR RAY

    Takipçi sayısı: 18.8 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 29 bin dolar

  • 27 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    27 | 37

    MICHELLE LEWIN

    Takipçi sayısı: 13.1 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 22 bin 500 dolar

  • 28 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    28 | 37

    JEN SELTER

    Takipçi sayısı: 12.3 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 19 bin 250 dolar

  • 29 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    29 | 37

    YEME-İÇME

    JAMIE OLIVER

    Takipçi sayısı: 6.4 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 8 bin dolar

  • 30 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    30 | 37

    GORDON RAMSEY

    Takipçi sayısı: 4.5 milyon

    Fotoğraf başına aldığı para: 5 bin 500 dolar 

  • 31 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    31 | 37

    ROSANNO PANSINO

    Takipçi sayısı: 3.7 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 4 bin 500 dolar 

  • 32 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    32 | 37

    SEYAHAT

    GARRET & JESSIA GEE

    Takipçi sayısı: 1.3 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 23 bin dolar

  • 33 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    33 | 37

    PAUL NİCKLEN

    Takipçi sayısı: 4.4 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 9 bin 250 dolar

  • 34 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    34 | 37

    CHRIS BURKARD

    Takipçi sayısı: 3.1 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 8 bin 800 dolar

  • 35 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    35 | 37

    Sosyal medya şirketinin verilerinde yer almayan ancak ülkemizde Instagram'da en çok kazanan Türk ünlülerden bazıları ise şu şekilde:

    NUSRET

    Takipçi sayısı: 14.9 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 54 bin TL 

  • 36 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    36 | 37

    BURAK ÖZÇİVİT

    Takipçi sayısı: 11.7 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 41 bin TL

     

  • 37 Instagram'da fotoğraf başına servet kazanan ünlüler!
    37 | 37

    MURAT BOZ

    Takipçi sayısı: 8.2 milyon
    Fotoğraf başına aldığı para: 36 bin TL

     

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