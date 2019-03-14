Tüm kullanıcılar için otomatik olarak devreye alınan Instagram'ın son görülme özelliğiyle kullanıcıların en son ne zaman sosyal ağa bağlandıkları diğerleri tarafından görülüyor.

Instagram, en son ne zaman sosyal ağa girdiğinizi yalnızca özel mesaj gönderdiğiniz ya da hikayelerinizde etiketlediğiniz kişilere gösteriyor. Instagram uygulamasını en son açtığınız zaman, Instagram'ın mesajlaşma ekranında gösteriliyor.

Ancak isterseniz Instagram'daki son görülme özelliğini tamamen kapatmanız mümkün.

INSTAGRAM'DA SON GÖRÜLME NASIL KAPATILIR?

Instagram'da son görülmeyi kapatmak için profil sayfanıza gidip, oradan dişli çarkı ikonuna sahip "Ayarlar" tuşuna dokunmanız gerekiyor.

Bu tuşu "Profili Düzenle"nin hemen yanında bulabilirsiniz. Bu menünün içerisinde "Aktivite Durumunu Göster" isimli bir seçenek göreceksiniz.

Son görülme özelliğini kapattığınızda, diğer insanlar Instagram'a en son ne zaman girdiğinizi ya da o an çevrimiçi olup olmadığınızı göremeyecek. Ancak bu seçiminiz dolayısıyla siz de diğer insanların son görülme tarihlerini göremeyeceksiniz.