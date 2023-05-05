Twitter'ın kullanıma sunduğu mavi tik uygulamasının ardından Instagram'da da mavi tik dönem başladı. Twitter Blue abonelik fiyatı aylık 8 dolardan verilmeye başlanmıştı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram mavi tik ücreti de belli oldu. İşte Instagram başvuruları ve başvuru ücreti detayları...