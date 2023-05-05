Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, ücreti ne kadar?

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram'da yeni dönem başlıyor. Twitter'ın ardından Instagram uygulamasına da ücretli mavi tik özelliği getirildi. İşte Instagram mavi tik başvuru ücreti ve başvuru şartları detayları...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

    Twitter'ın kullanıma sunduğu mavi tik uygulamasının ardından Instagram'da da mavi tik dönem başladı. Twitter Blue abonelik fiyatı aylık 8 dolardan verilmeye başlanmıştı. Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri olan Instagram mavi tik ücreti de belli oldu. İşte Instagram başvuruları ve başvuru ücreti detayları...
  • Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

    TÜRKİYE'DE INSTAGRAM MAVİ TİK SATIŞI BAŞLADI!

    Twitter'ın ardından Instagram da doğrulanmış hesap rozeti satmaya başladı. Gerekli şartları karşılayanlara ücretli mavi tik verilecek.
  • Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

    TÜRKİYE MAVİ TİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Mavi tik almak için şirket, web üzerinden 11,99 dolar, mobil cihazlar üzerinden ise 14,99 dolar ödeme talep ediyor.

     

    Meta Verified mavi tik aboneliği satın almak isteyenler ise aylık 279,99 TL ödeyecek.
  • Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

    ÜCRETLİ MAVİ TİK NASIL ALINIR?

    Kullanıcıların mavi tik özelliğini satın alabilmeleri için bekleme listesine kaydolmaları gerekiyor.

     

     
  • Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

    Bekleme listesine katılmak için; profil sayfasının sağ üst köşesinde bulanan menü ikonuna basıp Meta Verified seçeneğine tıklayarak bekleme listesine katılabilirsiniz.
  • Instagram'da Türkiye için mavi tik dönemi başladı! Instagram mavi tik nasıl alınır, şartları neler, başvurusu nasıl yapılır ve başvuru ücreti ne kadar?

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.