Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem
ABONE OL

Instagram neden açılmıyor? Instagram'da "akış yenilenmiyor" 4 Ekim Instagram ne zaman düzelir?

Instagram neden açılmıyor? soruları sosyal medya kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram'a girmek isteyen kullanıcılar 'Akış Yenilenmiyor' bildirimi ile karşılaştılar. Peki Instagram ne zaman düzelir? İşte detaylar...

Instagram neden açılmıyor? Instagram'da

Instagram çöktü mü soruları popüler fotoğraf ve video paylaşım uygulaması olan Instagram kullanıcıları tarafından merak konusu oldu. Instagram uygulamasına giriş yapmak isteyen kullanıcılar akış yenilenmeme problemi ile karşılaştılar. Instagram erişim sorunu yaklaşık 4 saattir devam ediyor. Peki Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları Instagram'ın çöktüğünü twitter hesaplarından paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bazı sosyal medya platformlarında dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını ve bundan Türkiye'deki kullanıcıların da kısmen etkilendiğini bildirdi.

Sayan, Twitter hesabından bazı sosyal medya platformlarında yaşanan erişim sorununa ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yardımcısı Sayan, paylaşımında, "Whatsapp, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşanmakta olup, global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir." ifadesini kullandı.

Whatsapp ve Instagram'ın Facebook şirketine ait olması sebebiyle, erişim sorununun Facebook'un veri merkezlerindeki bir problem nedeniyle ortaya çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

e-Devlet, e-Nabız, EBA ve ÖSYM sistemlerinden veri sızıntısı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklandı
GÜNDEM e-devletten 'veri sızıntısı' iddialarına açıklama
Dostlarımıza 5 yıldızlı tedavi!
GÜNDEM Dostlarımıza 5 yıldızlı tedavi!
Okullar kapanacak mı? 2021-2022 Yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte okulların son durumu
GÜNDEM Okullar kapanacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
GÜNDEM Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen heyetini kabul etti
2022 KPSS ortaöğretim ne zaman? ÖSYM 2022 sınav takvimini yayınladı mı?
GÜNDEM 2022 KPSS ortaöğretim ne zaman?
Saadet Partisi YİK Başkanlığı'na Karamollaoğlu seçildi - Haberler
GÜNDEM Saadet Partisi YİK Başkanlığı'na Karamollaoğlu ...
Evinin bahçesinde köpeklerin cansız bedenleri bulunan kadın tahliye edildi
GÜNDEM Herkes bu olayı konuşmuştu! Tahliye kararı
Okullarda PCR testi yapılacak 10 pilot il belirlendi! Okullarda PCR testi hangi illerde?
GÜNDEM Okullarda PCR testi yapılacak 10 il belirlendi!
Küçük Nurcan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi
GÜNDEM Küçük Nurcan'ın ölümü yasa boğdu!
Mersin'de terör örgütlerine yönelik operasyonda 58 şüpheli yakalandı
GÜNDEM Mersin'de terör operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.