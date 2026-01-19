HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yıldız futbolcunun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi.

Napoli karşısında penaltıdan fileleri havalandırdığı maçın son anlarında sakatlık yaşayan Çalhanoğlu’nun, takımını önemli bir süreçte yalnız bırakacağı öğrenildi.

Tedavi sürecinin en az 15–20 günü bulması beklenirken, milli oyuncunun ocak ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi planlanıyor.

Bu sakatlık nedeniyle Çalhanoğlu’nun Lecce ve Udinese ile oynanacak lig karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Arsenal mücadelesinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.

Inter teknik ekibi ise orta sahadaki kilit ismin eksikliğini telafi edebilmek için yoğun bir şekilde alternatif planlar üzerinde duruyor.