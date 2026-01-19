Habertürk
        Haberler Bilgi Spor Inter- Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Inter- Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftası dev maça sahne oluyor. Bu kapsamda Inter, İngiliz ekibi Arsenal'i konuk ediyor. Avrupa arenasında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet 2 mağlübiyet alan Inter, 12 puanla 6. basamakta bulunuyor. Öte yandan oynadığı 6 maçın hepsini kazanan Arsenal 18 puanla zirvede yer alıyor. Maç saatinin yaklaşmasıyla futbolseverler karşılaşmanın detaylarını araştırıyor. Peki, Inter- Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2026 - 12:45 Güncelleme: 19.01.2026 - 12:45
        1

        Inter- Arsenal maçına sayılı saatler kaldı. Oynadığı maçların tamamını kazanan Arsenal lider konumda. Öte yandan 4 maçı kazanıp 2'sini kaybeden Inter, 5. sırada. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Arsenal karşısında forma giyip giymeyeceği ise araştırılan konular arasında. Öte yandan iki takımda da eksik oyuncular dikkat çekiyor. İşte Inter- Arsenal maçına dair merak edilen detaylar...

        2

        INTER- ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

        Inter- Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı 20 Ocak Salı (yarın) 23.00'te oynanacak.

        3

        INTER- ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele dijital platform tabii spor üzerinden yayınlanacak.

        4

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, yıldız futbolcunun sol baldırındaki soleus kasında zorlanma tespit edildi.

        Napoli karşısında penaltıdan fileleri havalandırdığı maçın son anlarında sakatlık yaşayan Çalhanoğlu’nun, takımını önemli bir süreçte yalnız bırakacağı öğrenildi.

        Tedavi sürecinin en az 15–20 günü bulması beklenirken, milli oyuncunun ocak ayının sonlarına doğru sahalara dönmesi planlanıyor.

        Bu sakatlık nedeniyle Çalhanoğlu’nun Lecce ve Udinese ile oynanacak lig karşılaşmalarının yanı sıra Şampiyonlar Ligi’ndeki kritik Arsenal mücadelesinde de forma giyemeyeceği ifade edildi.

        Inter teknik ekibi ise orta sahadaki kilit ismin eksikliğini telafi edebilmek için yoğun bir şekilde alternatif planlar üzerinde duruyor.

        5

        EKSİK OYUNCULAR

        Inter:

        Hakan Çalhanoğlu- Baldır gerilmesi

        Dumfries- Bilek sakatlığı

        Di Gennaro- El kırığı

        Palacios- Uyluk sakatlığı

        Arsenal:

        Calafiori- Uyluk sakatlığı

        Hincapie- Şüpheli

        6

        INTER MUHTEMEL 11

        Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Henrique, Barella, Frattesi, Zielinski, Dimarco, Thuram, Martinez

        7

        ARSENAL MUHTEMEL 11

        Raya, Timber, Saliba, Gabriel, Lewis, Odegaard, Zubimendi, Rice, Saka, Gyökeres, Trossard

