Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter, sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan mücadelelerde Liverpool 4, Inter 2 galibiyet elde etti. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde, Inter-Liverpool maçının başlaması saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter-Liverpool maçı saati...
Inter-Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Devler Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile sürüyor. İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek mücadelede, gözler milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Bir süredir forma yüzü göremeyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah ise maç kadrosuna alınmadı. Peki, "Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...
İNTER-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Liverpool maçı 9 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.
İNTER-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele Tabii Spor canlı olarak yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Hakan Çalhanoğlu Liverpool karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Inter: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Hakan Çalhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez
Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak