Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?

        Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter, sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan mücadelelerde Liverpool 4, Inter 2 galibiyet elde etti. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde, Inter-Liverpool maçının başlaması saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter-Liverpool maçı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter-Liverpool maçı saat kaçta?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Inter-Liverpool maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Avrupa futbolunun bir numaralı organizasyonu Devler Ligi'nde heyecan 6. hafta maçları ile sürüyor. İki Avrupa devini karşı karşıya getirecek mücadelede, gözler milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nda olacak. Bir süredir forma yüzü göremeyen Mısırlı yıldız Muhammed Salah ise maç kadrosuna alınmadı. Peki, "Inter-Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu ilk 11'de oynayacak mı?" İşte detaylar...

        İNTER-LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Inter-Liverpool maçı 9 Aralık Salı günü saat 23.00'te oynanacak.

        İNTER-LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak mücadele Tabii Spor canlı olarak yayınlanacak.

        REKLAM

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Hakan Çalhanoğlu Liverpool karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        MUHTEMEL 11'LER

        Inter: Sommer; Acerbi, Bisseck, Bastoni; Augusto, Zielinski, Barella, Hakan Çalhanoglu, Dimarco; Thuram, Martinez

        Liverpool: Alisson; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Gravenberch, Jones; Szoboszlai, Wirtz, Ekitike; Isak

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Özel harekat polisinin şehit edilmesinde 5 gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        Serdal Adalı: Bizi tahrik etmesinler!
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        2 haftalık kurak dönem: Kuvvetli yağmurlar çekiliyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        TÜİK enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidiyor
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        9 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Armut.com'a erişim engeli
        Armut.com'a erişim engeli
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        AB: ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi provokasyon
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        58 yıl hapisle aranıyordu! 23 ayrı arama kaydı... Suç makinesi yakalandı!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        İşte şüphelilerin hakimlik sorgusundaki ifadeleri!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Hacıosmanoğlu'ndan flaş açıklamalar!
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        Mustafa Sandal'dan nafaka dekontu
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        22 hakem ve 27 futbolcu bahis oynadığı için PFDK'da!
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Otellerde kimlik fotokopisi dönemi sona erdi
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Galatasaray, Avrupa'da zafer peşinde!
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Fast food alarmı! Crohn ve kolit gençlerde artıyor
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Renault ve Ford'dan ortak üretim kararı
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor
        Adli emanet açıklaması: Banka sistemi geliyor