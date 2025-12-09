Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı? UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftası dev bir maça sahne oluyor. Inter, sahasında Liverpool'u konuk ediyor. Avrupa kupalarında bugüne kadar 6 kez karşı karşıya gelen iki takım arasında oynanan mücadelelerde Liverpool 4, Inter 2 galibiyet elde etti. Guiseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele öncesinde, Inter-Liverpool maçının başlaması saati ve yayıncı kuruluşu taraftarlar tarafından mercek altına alındı. Peki, "Inter-Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte Inter-Liverpool maçı saati...

Habertürk Giriş: 09.12.2025 - 18:42 Güncelleme: 09.12.2025 - 18:42 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL