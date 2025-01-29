Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?

        Inter-Monaco maçı saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Bu kapsamda İnter, Monaco'yu konuk ediyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Inter-Monaco maçı muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 19:12 Güncelleme: 29.01.2025 - 19:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Inter-Monaco maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, Monaco karşısında galip gelip grubu ilk sekizin içinde tamamlama hedefinde. Peki, "Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...

        2

        INTER-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Inter-Monaco maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’da oynanacak.

        INTER-MONACO MAÇI VE HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.

        3

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Monaco karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

        4

        MUHTEMEL İLK 11'LER

        Inter: Sommer, Pavard, de Vrij, Bastoni, Mkhitaryan, Barella, Asllani, Dimarco, Dumfries, Thuram, Martinez

        Monaco: Majecki, Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Ben Seghir, Embolo

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        Pehlivan, Oğuz ve Toktaş'a tutuklama talebi
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        3 gündür aranıyordu, çuval içinde komşusunun bahçesinde bulundu
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        "Otel müdürü 'kimseyi uyandırmayın' diyor!"
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        29 Ocak 2025: Bugün ne oldu?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        Trump döneminde piyasa nasıl olacak?
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        İstanbul'da restorana Elazığ'da camiye 'torpil'li saldırı!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Troya Müzesi'nden Nolan'a mektup!
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Uykunun REM evresine geçişte zorlanmak Alzheimer belirtisi olabilir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak