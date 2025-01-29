Inter-Monaco maçı saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 8. hafta karşılaşmalarıyla sürüyor. Bu kapsamda İnter, Monaco'yu konuk ediyor. Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadele öncesinde, "Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda?" soruları futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Inter-Monaco maçı muhtemel 11'leri...
Inter-Monaco maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği İnter, Monaco karşısında galip gelip grubu ilk sekizin içinde tamamlama hedefinde. Peki, "Inter-Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? Inter-Monaco Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, Hakan Çalhanoğlu oynayacak mı?" İşte detaylar...
INTER-MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Inter-Monaco maçı 29 Ocak Çarşamba günü saat 23.00’da oynanacak.
INTER-MONACO MAÇI VE HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Tabii Spor 5 ekranlarından canlı yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, Monaco karşısında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.