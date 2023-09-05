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        Haberler Spor Futbol İtalya Inter, Simone Inzaghi’nin sözleşmesini uzattı - Futbol Haberleri

        Inter, Simone Inzaghi’nin sözleşmesini uzattı

        İtalyan ekibi Inter, 47 yaşındaki teknik direktör Simone Inzaghi'nin sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatıldığını duyurdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 14:39 Güncelleme: 05.09.2023 - 14:39
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        Simone Inzaghi sözleşme yeniledi!
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        İtalya Serie A temsilcisi Inter, başarılı teknik adam Simone Inzaghi’nin sözleşmesinin uzatıldığını açıkladı.

        İtalyan ekibi, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final oynama başarısı yakaladığı çalıştırıcıyla 2025 yılına kadar devam etme kararı aldı.

        Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmenin yenilenmesinden dolayı kulüp olarak mutluluk duydukları ifade edilirken, yeni anlaşma ile 2025 yılına kadar takımın başında devam edeceği aktarıldı.

        47 yaşındaki teknik adam, Inter’ın başında çıktığı 112 maçta 72 galibiyet, 18 beraberlik ve 22 mağlubiyet alırken, maç başına ortalama 2.09 puan ortalaması yakaladı.

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