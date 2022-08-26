Türkiye'nin en popüler sosyal medya uygulamaları belli oldu 0:00 / 0:00

TÜİK, 2022 yılı Hanehalkı Bilişim Teknolojileri (BT) Kullanım Araştırması'nı yayımladı. Buna göre 2022 yılında hanelerin yüzde 94.1'inin evden internete erişim imkanına sahip olduğu bildirildi. Bu oran, geçen yıl yüzde 92 olarak açıklanmıştı. İnternet erişim imkanı olan hane oranı en yüksek olan bölgeler sırasıyla, yüzde 98.7 ile TR1 İstanbul (İstanbul), yüzde 98.3 ile TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya, Karaman) ve yüzde 94.4 ile TR3 Ege (İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Manisa, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak) oldu. Araştırmaya göre internet kullanım oranı, 16-74 yaş grubundaki bireylerde 2021 yılında yüzde 82.6 iken 2022 yılında yüzde 85'e ulaştı. Erkeklerin internet kullanım oranının 2022 yılında yüzde 89.1, kadınların ise yüzde 80.9 olduğu görüldü.

Hanelerde İnternet erişim imkanı ve bireylerde İnternet kullanımı, 2012-2022:

Türkiye'de bireylerin yüzde 82.7'si, 2022 yılının ilk 3 ayını kapsayan dönemde interneti düzenli olarak kullandığını bildirdi. Düzenli olarak İnternet kullanan erkeklerin oranı yüzde 86.9, kadınların ise yüzde 78.6 oldu.



Bireylerin İnternet kullanım sıklığı, 2022: E-TİCARET KULLANIM ORANI YÜZDE 46.2 TÜİK verilerine göre son 12 ayda internet kullanan bireylerin internet üzerinden özel kullanım amacıyla mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme (e-ticaret) oranı, 2021 yılında yüzde 44.3 iken 2022 yılında yüzde 46.2'ye yükseldi. Cinsiyete göre İnternet üzerinden mal veya hizmet satın alma ya da sipariş verme oranı erkeklerde yüzde 49.7 iken kadınlarda yüzde 42.7 oldu. Bu oran, bir önceki yıl sırası ile yüzde 48.3 ve yüzde 40.3 olarak açıklanmıştı.