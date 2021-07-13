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Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ CİNAYET! Son dakika: İnternette kadınla tanıştı, amca katili oldu - Haberler
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İnternette tanıştığı kadınla ilişkisini onaylamayan amcasını öldürdü

İstanbul Sultanbeyli'de, evli olan Münür A., internette tanıştığı kadınla olan ilişkisini onaylamayan amcası Şirkan Altın'ı (50) bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten kısa süre sonra gözaltına alınan Münir A., cinayeti yaşadığı bir gönül ilişkisinden dolayı çıkan tartışma sonucu işlediğini söyledi

AKILALMAZ CİNAYET! Son dakika: İnternette kadınla tanıştı, amca katili oldu - Haberler
İnternette kadınla tanıştı, amca katili oldu
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İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde, tartıştığı amcası Şirkan Altın'ı (50) sokak ortasında öldüren Münür A. (34) yakalandı. Cinayeti yaşadığı bir gönül ilişkisinden dolayı çıkan tartışma sonucu işlediğini söyledi.

Olay Sultanbeyli Orhangazi Mahallesi’nde dün meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre aynı apartmanda yaşayan Münür A. ile amcası Şirkan Altın arasında bir ay önce tartışma yaşandı. İddialara göre tartışmaya neden olan konu Münür A.’nın Almanya’da oturan bir kadınla gönül ilişkisi yaşamasıydı.

Şüphelinin iddiasına göre, amcası bu ilişkiyi onaylamıyordu. Bu yüzden aralarında zaman zaman tartışma yaşanıyordu. Olay günü de aynı sokakta karşılaştılar ve aynı meseleden dolayı yine tartışmaya yaşandı. Tartışma bu kez kavgaya dönüştü. Münür A., amcası Şirkan Altın’ı 3 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Amca Şirkan Altın olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis şüphelinin peşine düştü. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa sürede Münür A.'yı Sultanbeyli’de yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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