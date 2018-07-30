İnternetten aldığı silahla vurmuş

Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Rahmiye Mahallesi'nde dün akşam Cemil B., yeğeni Mehmet Demirci (39) ile aynı adı taşıyan eniştesi Mehmet Demirci'yi (65) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Tüfekten çıkan saçmalar ile baba ve oğlu kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören evredekilerin ihbarıyla kısa sürede bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cinayeti işleyen Cemil B. polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde tamamlanan incelemelerin ardından baba ile oğlunun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Caner Aktan'ın haberine göre Cemil B., Asayiş Şube Müdürlüğü'nde alınan ilk ifadesinde kuzeni ve eniştesinin kendisini uyuşturucu kullandığı için uyardıklarını, çıkan tartışmada öldürdüğünü belirtti. Cinayette kullandığı pompalı tüfeği olaydan 1 hafta önce internetten sipariş ettiğini de belirten Cemil B., ilk olarak silahla yaraladığı kuzenini evin içinde yaşanan kovalamacada bir kez daha ateş ederek öldürdüğünü ve daha sonra araya giren eniştesi Mehmet Demirci'yi de vurduğunu itiraf etti.

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