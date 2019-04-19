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İnternet üzerinden köpek satışı yoluyla dolandırıcılık yaptığı iddia edilen İshak Cumhur Kadılar kendini "Köpeklerin fotoğrafına bakıyorlar, beğeniyorlar. Gönderince de beğenmiyorlar. Ben otobüsle gönderdim" sözleriyle savundu. Mahkeme, Kadılar'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Caner Aktan'ın haberine göre İzmit'te yaşayan ve köpek satın almak isteyen Mehmet G. sosyal medya hesabı Facebook'ta üzerinden köpek satışı yapan İshak Cumhur Kadılar ile anlaştı. Mehmet G. pekines cinsi köpek için İshak Cumhur Kadılar'a 550 lira ödeme yaptığını iddia etti.
BULUŞMAYA GELMEDİ
Kadılar köpeği önce otobüsle göndereceğini söyledi. Köpeği İzmit'e gelmemesi üzerine Mehmet G. Kadılar'ı arayarak İzmir'e geleceğini ve adresini vermesini istedi. Mehmet G. Kadılar'ın buluşma noktasına gelmemesi üzerine karokala giderek şikayetçi oldu.
"OTOBÜSTE KAYBOLMUŞ OLABİLİR"
İshak Cumhur Kadılar hakkında Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "dolandırıcılık" suçlamasıya dava açıldı. Başka bir suçtan tutuklanarak cezaevine gönderilen Kadılar duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılarak, "Ben bu işleri resmi olarak yapmadım. Köpeklerin fotoğrafına bakıyorlar, beğeniyorlar. Gönderince de beğenmiyorlar. Ben otobüsle gönderdim. Otobüste kaybolmuş olabilir" diye kendini savundu.
"550 LİRA ÖDEDİM"
Dolandırıldığını iddia eden Mehmet G. ise "Pekines cinsi köpeği internet üzerinden almak istedim. Benden 550 lira istedi. Parayı banka havalesiyle gönderdim. Ancak köpek gelmedi. Daha sonra İzmir'e gittim. Ama köpeği yine getirmediği gibi buluşma yerine de gelmedi. Mağduriyetim giderilmedi. Şikayetçiyim" dedi.
29 YIL CEZASI VARMIŞ
Savcı mütaalasında sanık İshak Kadılar'ın cezalandırılmasını istedi. Sanığa 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ayrıca sanığın başka suçlardan 29 yıl kesinleşmiş cezası olduğu öğrenildi.
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