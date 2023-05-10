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Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

Uluslararası Polis Komisyonu (Interpol), 43 yıl içinde cinayet sonucu hayatını kaybeden 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu. Polis, bazı cansız bedenlerin taciz veya açlık sebebiyle öldüğüne ilişkin açıklamada bulundu

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DHA / HABERTURK.COM
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

    Interpol polis gücü, 1976 ile 2019 yılları arasında 3 ayrı ülkede cinayete kurban giden ancak kim oldukları bilinmeyen 22 kadının kimlik tespiti için, ilk defa halkın yardımına başvurdu.
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

    Fransa merkezli uluslararası polis gücü Interpol, bugün bir ilki gerçekleştirerek 1979-2019 yılları arasında Hollanda, Belçika ve Almanya'da cinayete kurban gitmiş ancak kim oldukları bulunamamış 22 kadın için halkın yardımına başvurdu. 
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

    Interpol, 22 kadının robot resimleri ile her kadının fiziksel özelliklerini, aksesuarlarını, kıyafetlerini ve videolarını web sitesinden paylaşıp kimlik tespiti için Beni Teşhis Et Operasyonu'nu başlattı.
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

    TANITIMDA ÜNLÜLER YER ALDI

    Operasyonun tanıtım videosunda Taht Oyunları dizisinde rol alan aktris Carice van Houten, aktris Veerle Baetens, müzik sanatçıları S10 ve Axelle Red, boks şampiyonu Regina Halmich ve spor muhabiri Katrin Müller-Hohenstein yer aldı. Tanıtım kampanyasında Carice van Houten'ın şu sözlerine yer verildi;
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

    "22 kurbanın çoğu hunharca öldürüldü ve bazıları da ölmeden önce istismara uğradı veya aç bırakıldı. Kısmen, kadınların bulundukları yerin dışındaki ülkelerden olmaları nedeniyle kimlikleri henüz belirlenmedi. Cesetlerinin adli soruşturmaları engellemek için ülkelerimizde bırakılmış olması muhtemel."
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

    İSİMLER BİR ÇOK GİZEMLİ CİNAYETİN ANAHTARI

    Öldürülen kadınların bir kısmının Doğu Avrupa'nın belirli bölgelerinden geldiğinden şüphelenen Interpol, kimlik tespitinin katiller hakkında da kanıt sağlayabileceğini vurguladı.
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

     Alman polisinden Anja Allendorf, "Benzer soruşturmalarda, kurbanın kimliğinin tespit edilmesi, nihayetinde bir zanlının tutuklanmasına yol açtı" dedi. Belçika polisi, özellikle kadınların isimlerini bulmak istediklerinin altını çizerek bunun, birçok gizemli cinayetin aydınlatılmasında anahtar rol oynadığını belirtti.   
  • Interpol'den bir ilk: Öldürülen 22 kadının kimlik tespiti için halka başvurdu

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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