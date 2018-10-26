Interpol'ün ‘uluslararası düzeyde suç şebekesi oluşturmak’ iddiasıyla kırmızı bültenle aradığı Gürcistan uyruklu mafya lideri, Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’nün bir hafta süren çalışması sonucu yakalandı.

POLİS MAFYA BABASININ PEŞİNE TAKILDI

Habertürk'ten Enis Yıldırım'ın haberine göre Gürcistan’da hırsızlık ve silahlı saldırı gibi birçok suça karıştığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkarılan ve Uluslararası Polis Teşkilatı (İnterpol) tarafından kırmızı bültenle aranan Gürcistan uyruklu 36 yaşındaki Mindia Goradze’nın Türkiye’ye kaçak yollarla girdiği ve saklanmak üzere Trabzon’a geldiği tespit edildi. Bu tespitin ardından harekete geçen polis, bir hafta süreyle Mindia Goradze’yi adım adım izledi.

ELDEN KAÇIRMAMAK İÇİN OYUN OYNANDI

Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık-Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonda, Mindia Goradze’nin rahatsızlandığı ve hastaneye gittiği tespit edildi. Mindia Goradze’nin içerisinde bulunduğu aracı takibe alan polis, ayrıca Yıldızlı’daki özel hastanede pusu kurdu.

Hastaneye giriş yapan Gürcü mafya lideri hastane çalışanı kılığına giren polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Kendisini takip eden polis ekipleri tarafından yakalandıktan sonra kimlik tespiti için Trabzon Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Mindia Goradze’nin Gürcistan’da işlediği suçlar dolayısıyla İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan, mafya lideri olduğu söyleyen ve ‘Batumlu Lavaşoğlu’ lakabıyla tanınan Mindia Goradze olduğu belirlendi.

POLİS ARAÇTA BİR ADET TABANCA BULDU

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince sorgusu yapılan Mindia Goradze’nin aracında yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda mermi bulundu. Suç dosyasının bir hayli kabarık olduğu öğrenilen Mindia Goradze’nin, ülkesinde bir polisin öldürülmesi olayına karıştığı iddiasının yanı sıra organize hırsızlık şebekesi kurmak ve yönetmek suçlarından sabıkasının bulunduğu bilgilerine ulaşıldı. 2015 yılında Moldova’da yakalanan ve sınırdışı edilen Goradze, dün akşam saatlerinde cezaevine gönderildi. Bu arada polis Gürcü mafya liderini Trabzon’da kimlerin saklamak istediğini tespit etmeye çalıştığı öğrenildi.

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