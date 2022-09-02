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Haberler Gündem 3. Sayfa İntihardan kurtardı! Sonra dövdü! - Güncel Haberler
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İntihardan kurtardı! Sonra dövdü!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşanan olayda, TIR'ın aynasına bağladığı iple intihar etmek isteyen bir kişiyi, başka bir kişi önce kurtardı, ardındansa yumruklayıp tekme tokat dövdü. O anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

İntihardan kurtardı! Sonra dövdü! - Güncel Haberler
İntihardan kurtardı! Sonra dövdü!
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İHA

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ilginç olay, Kirazlı yolu girişinde gece saatlerinde meydana geldi.

İPLE İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

İHA'da yer alan habere göre kimliği öğrenilemeyen bir kişi, park halindeki bir TIR'ın aynasına bağladığı iple canına kıymak istedi.

ÖNCE İNTİHARDAN KURTARDI

O esnada olay yerinde bulunan başka bir kişi kendini asmak isteyen kişiyi önce kurtardı.

SONRA DÖVMEYE BAŞLADI

Ardından çevredekilerin şaşkın bakışları arasında intihar etmek isteyen kişiyi dövmeye başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar polis ekiplerine haber verirken, iki kişi bir süre sonra hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaştı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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