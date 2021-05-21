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İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir?

İntikam filmi bu akşam televizyon ekranlarından izleyicisi ile buluşacak. 2019 yılı yapımı aksiyon türündeki filmin başrolünde Scott Adkins yer alıyor. İşte İntikam filmi oyuncuları ve konusu haberimizde...

İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir?

İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir? Sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Scott Adkins, Craig Fairbrass ve Thomas Turgoose'un oynadığı Jesse V. Johnson'ın yönettiği 2019 İngiliz aksiyon filmi ile ilgili merak edilenler haberimizde....

İNTİKAM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Scott Adkins, Craig Fairbrass, Thomas Turgoose, Nick Moran

İNTİKAM FİLMİ KONUSU

Avengement, hapse girmesine neden olan insanlardan intikam almaya çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Hapishane zor koşullar altında yaşayan ve burada hayatta kalabilmek için mücadele etmek zorunda kalan bir suçlu, sonunda beklediği fırsatı ele geçirerek hapishaneden kaçmayı başarır. Cezaevinin kapısından dışarı adım atar atmaz yapmak istediği tek şey, kendisini suçlu haline getiren insanlardan intkam almak olur. Katil olmasına neden olan insanların peşine düşen adam, kaybolan hayatını geri kazanmak için büyük bir savaşın içine girer.

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