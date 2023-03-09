İntikam Meleği-Kadın Hamlet filmi restore edilecek

AA

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, her yıl Türk sinemasının önemli yapıtlarından biri festival kapsamında restore edilerek, klasiklerin yeni kopyaları Türk sinemasına kazandırılıyor.

Bu yıl 42'ncisi gerçekleştirilecek festivalde, Metin Erksan'ın senaryosunu yazıp, yönettiği ve Fatma Girik'in Hamlet rolünü üstlendiği İntikam Meleği-Kadın Hamlet filmi, restore edilmiş kopyasından sunulacak.

Atlas Post Production tarafından restore edilecek yapım, Türk sinemasının usta oyuncularından Fatma Girik anısına izleyiciyle buluşacak.

Fantastik, dram ve trajedi türlerini bir araya getiren film, vizyona girdiği dönemde Moskova ve San Francisco Film Festivallerinde gösterildi. Filmin görüntü yönetmenliğine Cahit Engin, kurgusuna ise Süleyman Karakaya imza attı.

Filmde Timur Selçuk ile Dmitri Shostakovich'in besteleri kullanılırken, Fatma Girik'in yanı sıra Sevda Ferdağ, Reha Yurdakul, Orçun Sonat, Nevra Serezli, Ahmet Sezerel, Yüksel Gözen, Ali Cağaloğlu ve Ahmet Turgutlu da filmde rol aldı.

İntikam Meleği-Kadın Hamlet, 7-18 Nisan'da gerçekleşecek festivalde gösterilecek.