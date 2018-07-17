2018 bursluluk sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafınan 3 Haziran'da 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen bursluluk sınavı sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Peki, 2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 PYBS İOKBS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte İşte 2018 PYBS İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ile ilgili detaylar...

2018 BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT AÇIKLANACAK? (PYBS İOKBS)

2018 İOKBS bursluluk sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, 18 Temmuz 2018 tarihinde açıklanacak. Sonuçların saat kaçta açıklanacağı konusunda ise resmi bir bilgi bulunmuyor. Sonuçların öğle vakitlerinde açıklanması bekleniyor. Sonuçar açıklandığında haberimizin içeriğinde yer alacak.

Öğrenciler 2018 İOKBS sonuçlarına, MEB'in http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden ulaşabilecek.

BURSLULUK BAŞLANGICI NASIL OLACAK?

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecek.

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması ya da zarar görmüş olması,

c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

ç . Başka öğrenciye ait sınav evrak ının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç, çanta, cep telefonu, telsiz, rady o, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,

f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evr akı gönderilmesi,

g. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

ğ. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması ,

h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması ,

i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak; teslim etmemek ve benzeri), durumlarında “ Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi ” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için, salon görevlilerin ce hazırlanan tutan aklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.