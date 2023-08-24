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        Haberler Gündem İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ | 2023 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak?

        İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak?

        Bursluluk sınav yerleri için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. 3 Eylül'de gerçekleştirilecek sınav öncesinde gözler İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri belgesine çevrildi. Ortaokullarda 5,6,7,8. ve liselerde hazırlık sınıfı ile 9,10,11. sınıflar için gerçekleştirilecek olan sınavın öncesinde İOKBS bursluluk sınavı giriş belgelerinin yayınlanması bekleniyor. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı giriş belgelerine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2023 - 07:18 Güncelleme: 24.08.2023 - 07:18
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        1

        İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri belgesi için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrildi. 3 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavlarının ardından sınav sonuçları 22 Eylül'de açıklanacak. Sınav için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler "2023 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri belgesi ne zaman yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı giriş yerleri belgesine ilişkin detaylar...

        2

        İOKBS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı sınav uygulama takvimi duyuruldu. Açıklanan takvime göre; İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.

        3

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.

        4

        BURSLULUK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇILANACAK?

        İOKBS 2023 kılavuzuna göre bursluluk sınav yerleri sınav tarihinden en az 7 gün önce "www.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak.

        5

        BURSLULUK PARASI ZAMLANDI!

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti son olarak 2022 yılında yüzde 40 zamlanarak 663 TL olmuştu.

        2023 BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

        2023 yılı Ocak ve Haziran ayları arasında bursluluk ücreti 863 TL olarak belirlendi. Önümüzdeki Temmuz ayından itibaren yeni burs ücretleri duyurulacak.

        6

        2023 İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaokul 5,6,7,8 ve lise 9,10,11'inci sınıf öğrencilerine ödenen İOKBS burs ücreti illere göre farklılık gösteriyor.

        İOKBS BURS SORGULAMA EKRANI

        İOKBS bursu sorgulama işlemleri e-Okul VBS sistemi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Burs ödemeleri, Vakıfbank ve PTT aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

        e-Okul'a T.C. kimlik numarası ve öğrenci numarasıyla giriş yapan adaylar, güvenlik aşamasında doğum tarihi, doğum yılı, nüfusa kayıtlı olunan il, ilçe, eğitim alınan şube gibi soruları doğru yanıtlayarak e-Okul'a giriş yapabilir.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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