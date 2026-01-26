Habertürk
        İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı! İOKBS bursluluk Sınavı ayın kaçında?

        İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? 2026 İOKBS bursluluk sınavı tarihi açıklandı!

        İOKBS bursluluk sınavı, 2026 yılı takvimiyle birlikte yeniden gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın paylaştığı sınav takviminin ardından, sınava katılmak isteyen öğrenciler başvuru tarihlerini, sınav gününü ve aranan şartları araştırmaya başladı. Devlet bursundan yararlanmak isteyen adayların, başvuru sürecini belirlenen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor. İOKBS'ye ilişkin tüm ayrıntılar öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Giriş: 26.01.2026 - 20:42 Güncelleme: 26.01.2026 - 20:42
        İOKBS bursluluk sınavı için beklenen süreç netleşirken, gözler sınav takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın açıkladığı resmi program doğrultusunda gerçekleştirilecek sınav, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki binlerce öğrenci için burs alma fırsatı sunuyor. Sınava girmek isteyen adaylar, başvuru koşulları ile sınavın yapılacağı tarihi merak ederken, bursluluk sınavına dair detaylar kamuoyunun gündemindeki yerini koruyor. İşte bilgiler...

        İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

        İOKBS NEDİR?

        MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.

