        Haberler Bilgi Gündem İOKBS bursluluk sınavı tarihi: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS bursluluk sınav tarihi belli oldu!

        İOKBS bursluluk sınavı tarihi: İOKBS bursluluk sınavı ne zaman?

        Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılına ilişkin sınav takvimini kamuoyuyla paylaşmasının ardından, bursluluk sınavına girecek öğrenciler için beklenen tarih netlik kazandı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başlarken, devlet bursundan faydalanmak isteyen binlerce öğrenci ve veli, sınav sürecine dair detayları yakından takip etmeye başladı. İşte detaylar...

        Giriş: 12.01.2026 - 21:27 Güncelleme: 12.01.2026 - 21:27
        1

        2026 eğitim yılına yönelik sınav takvimini açıklayan Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin merakla beklediği bursluluk sınavının yapılacağı tarihi de duyurdu. İlköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin katılım sağlayacağı İOKBS’nin takvimde yerini almasıyla birlikte, adaylar sınava hazırlık planlarını netleştirirken, burs imkanına ilişkin süreç yeniden gündeme geldi. İşte merak edilenler...

        2

        İOKBS (BURSLULUK SINAVI) NE ZAMAN?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 26 Nisan 2026 Pazar günü yapılacaktır.

        3

        İOKBS NEDİR?

        MEB tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, devlet okullarında öğrenim gören ve akademik başarısını kanıtlayan öğrencilere yönelik bir destek programı niteliği taşıyor.

