2023 İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuç sorgulama ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılacağı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül Pazar saat 10.00'da gerçekleşecek. Sınav sonuçlarına göre burs alamaya hak kazanacak olan öğrenciler "İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu?" sorularının cevabını merak ediyor. İşte sınava dair tüm merak edilenler…
İOKBS sonuçları için şimdiden heyecanlı bekleyiş başladı. Yarın tek oturum şeklinde düzenlenecek sınavda tüm sınıf seviyelerine 100 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak sınavın sonuçlarına göre, burs almaya hak kazanacak öğrenciler belli olacak. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 MEB İOKBS Bursluluk Sınavı sonuç tarihi belli oldu mu? İşte, MEB İOKBS sonuç sorgulama ekranı..
5,6,7,8,9,10,11. SINIF İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 5. sınıflardan 11. sınıf öğrencilerine kadar her yaş grubuna düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Dönemi için 29 Mayıs - 16 Haziran tarihleri arasında sınava başvuru yapan adaylar, sınav için son hazırlıklarını yapıyor.
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Eylül Pazar saat 10.00'da gerçekleşecek.
Tek oturum şeklinde gerçekleşecek sınava 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri aynı anda katılım sağlayacak.
İOKBS BURSLULUK SINAVI KAÇ SORU, KAÇ DAKİKA?
120 dakika olan sınav süresi boyunca adaylar, toplamda 100 soruya cevap vermeye çalışacak.
SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bursluluk Sınavı sonuçları için henüz tarih netleşmedi. Ancak geçtiğimiz yıl 4 Eylül'de düzenlenen sınavın sonuçları 23 Eylül'de açıklanmıştı. Bu yıl da sonuçların birkaç hafta içinde ilan edilmesi bekleniyor.
Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
İOKBS BURSLULUK SINAVI SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILACAK?
Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır.
a. Her öğrencinin cevap kâğıdı, optik okuyucu ile okutulur.
b. İOKBS'de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her öğrenci için dört ayrı ham puan hesaplanır..
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.