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        Haberler Gündem iOS 17 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple açıkladı: iOS 17 özellikleri ve alacak telefonlar

        iOS 17 ne zaman, saat kaçta gelecek? Apple açıkladı: iOS 17 özellikleri ve alacak telefonlar

        iOS 17 güncellemesi yeni özellikler ile piyasaya sunulacak. Teknoloji devi Apple, geçtiğimiz günlerde düzenlenen 'Wonderlust' etkinliğinde iOS 17 özelliklerini ve alacak telefonları paylaştı. Bu kapsamda gözler "iOS 17 ne zaman ve saat kaçta gelecek?" sorusuna çevrildi. İşte, iOS 17 yenilikleri ve çıkış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 16:05 Güncelleme: 18.09.2023 - 16:05
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        Apple, iOS 17’yi 5 Haziran 2023'te şirketin Dünya Çapında Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinde duyurmuştu. iOS 17 çıkış tarihi ise 12 Eylül günü gerçekleştirilen Apple 'Wonderlust' lansmanında açıklandı. Peki, iOS 17 ne zaman ve saat kaçta çıkacak? İşte, iOS 17 alacak telefonlar ve özellikleri...

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        iOS 17 NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA ÇIKACAK?

        Apple'ın iOS 17 sürümü 18 Eylül 2023 tarihinde yani bugün çıkacak. Güncellemenin Türkiye saati ile 20.00'de gelmesi bekleniyor.

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        iOS 17 ALACAK TELEFONLAR

        iPhone 15 Pro Max

        iPhone 15 Pro

        iPhone 15 Plus

        iPhone 15

        iPhone 14 Pro Max

        iPhone 14 Pro

        iPhone 14 Plus

        iPhone 14

        iPhone 13 Pro Max

        iPhone 13 Pro

        iPhone 13

        iPhone 13 Mini

        iPhone 12 Pro Max

        iPhone 12 Pro

        iPhone 12

        iPhone 12 Mini

        iPhone 11 Pro Max

        iPhone 11 Pro

        iPhone 11

        iPhone SE 3

        iPhone SE 2

        iPhone Xs

        iPhone Xs Max

        iPhone XR

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        iOS 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Kilit ekranı yazı tipi boyutu seçenekleri

        Özel kilit ekranı tasarımını diğer iPhone kullanıcılarıyla paylaşma seçeneği

        Apple Müzik şarkı sözlerinin kilit ekranından görünebilir olması

        Apple Müzik'e basitleştirilmiş yeni arayüz tasarımı

        Uygulama kitaplığı klasörlerinin manuel olarak yeniden adlandırılabilir olması

        Kontrol merkezi tasarım değişiklikleri

        El feneri parlaklık kaydırıcısı

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        Tüm iMessage uygulamalarınız tek bir yerde

        Yeni artı düğmesine dokunarak fotoğraf, sesli mesaj ve konum gibi en sık gönderdiğiniz şeyleri bir arada görüntüleyin. Diğer iMessage uygulamalarınızı görüntülemek için ekranı yukarı kaydırın.

        Arama filtreleri

        Filtreleri birleştirerek sonuçları hızlıca daraltın ve aradığınız mesajı hemen bulun.

        Sesli bir mesajı yazılı olarak okuyun

        Sesli mesajlar artık metne dönüştürülüyor. Böylece mesajları ilk geldiği anda okuyabiliyor ve dinlemeyi sonraya bırakabiliyorsunuz.

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        Yepyeni bir tam ekran deneyimi

        iPhone’unuzu şarj ederken yatay pozisyonda tutarak her zamankinden daha kullanışlı hale getirebiliyorsunuz.

        NameDrop ile numara değiş tokuşu yapın

        NameDrop özelliğini kullanmak için iPhone’unuzu başka birinin iPhone’u veya Apple Watch’una3 yaklaştırın. Bu sayede paylaşmak istediğiniz belirli telefon numaralarını veya mail adreslerini aynı anda seçebiliyor, Kişi Posteri’nizle birlikte anında gönderebiliyorsunuz.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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