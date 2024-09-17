Kişiselleştirme

Uygulamaları ve araç takımlarını yeniden düzenleme

Uygulama simgeleri için yeni görünüm

Uygulama simgeleri ve araç takımları yeni Koyu görünümle daha da şık duruyor. İstediğiniz bir renk tonunu tümüne uygulayın veya duvar kağıdınıza uyacak bir renk bulması için iOS'ten öneri alın. Dilerseniz uygulamaların ve araç takımlarının daha büyük görünmesini de sağlayabiliyorsunuz.

Denetim Merkezi’nde büyük bir güncelleme

Yeniden tasarlanan Denetim Merkezi, Ana Ekran’da tek ve kesintisiz bir aşağı kaydırma hareketiyle daha kolay erişebileceğiniz yeni denetim grupları içeriyor.

Denetimler galerisi

Denetimler galerisine giderek daha fazla denetim ekleyin. Favori uygulamalarınızdan yeni denetimler de dahil olmak üzere tüm seçeneklerinizi tek bir yerde görün.

Fotoğraflar

Konu başlıklarına göre göz atın

Koleksiyonlar, fotoğraf arşivinizi temaya göre otomatik olarak düzenliyor. Böylece Son Günler, Kişi ve Evcil Hayvan, Geziler gibi birçok farklı konu başlığına göre fotoğraflarınıza bakabiliyorsunuz.

Fotoğrafları tam istediğiniz gibi özelleştirin

Koleksiyonları yeniden düzenleyin ve kolayca erişmek istediğiniz içerikleri İğnelenmiş Koleksiyonlar'da tutun. Böylece köpeğinizin veya arkadaşlarınızın fotoğrafları, en son düzenlediğiniz fotoğraflar ve hatta ekran görüntüleri ya da faturalar gibi sizin için en önemli olan içeriklere hızlıca ulaşın.