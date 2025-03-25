İpek Erdem: Sevgilim değil, arkadaşım

Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre, ünlü oyuncu İpek Erdem, Bodrum’dan arkadaşı Volkan Yüksel ile birlikte Nişantaşı’nda kahve içerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarını fark eden Erdem, mekândan kalkarak gazetecilerin yanına gitti.

Muhabirlerin kendisini görüntüleyip görüntülemediğini sorması üzerine İpek Erdem, "Şu anda enerjim çok düşük, bu nedenle konuşmak istemiyorum. Umarım daha sonra enerjim yerine geldiğinde keyifli bir sohbet ederiz" şeklinde cevap verdi. REKLAM

"SEVGİLİ DEĞİL, YILLARDIR ARKADAŞIZ" Muhabirlerin, "Yanınızdaki beyefendinin adını öğrenebilir miyiz?" sorusu üzerine İpek Erdem, gülümseyerek; "Yanımdaki arkadaşım, sevgili falan değil yani. Uzun yıllardır arkadaşız." şeklinde yanıt verdi.