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        Haberler Objektife Takılanlar İpek Erdem: Sevgilim değil, arkadaşım - Magazin haberleri

        İpek Erdem: Sevgilim değil, arkadaşım

        Ünlü oyuncu İpek Erdem, Nişantaşı'nda arkadaşlarıyla kahve içerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdem, yanında bulunan kişinin sevgilisi olmadığını, uzun yıllardır arkadaş olduklarını belirtti. Çantasında taşıdığı çiçekler ise dikkatlerden kaçmadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2025 - 23:25 Güncelleme: 25.03.2025 - 23:25
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        "Sevgilim değil, arkadaşım"
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        Habertürk’ten Çetin Kan’ın haberine göre, ünlü oyuncu İpek Erdem, Bodrum’dan arkadaşı Volkan Yüksel ile birlikte Nişantaşı’nda kahve içerken objektiflere takıldı. Basın mensuplarını fark eden Erdem, mekândan kalkarak gazetecilerin yanına gitti.

        Muhabirlerin kendisini görüntüleyip görüntülemediğini sorması üzerine İpek Erdem, "Şu anda enerjim çok düşük, bu nedenle konuşmak istemiyorum. Umarım daha sonra enerjim yerine geldiğinde keyifli bir sohbet ederiz" şeklinde cevap verdi.

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        "SEVGİLİ DEĞİL, YILLARDIR ARKADAŞIZ"

        Muhabirlerin, "Yanınızdaki beyefendinin adını öğrenebilir miyiz?" sorusu üzerine İpek Erdem, gülümseyerek; "Yanımdaki arkadaşım, sevgili falan değil yani. Uzun yıllardır arkadaşız." şeklinde yanıt verdi.

        İpek Erdem, bir süre daha kafede oturduktan sonra Cihangir’de başka bir kafeye geçerek akşam saatlerine kadar burada vakit geçirdi. Oyuncunun sırt çantasındaki çiçekler ise dikkat çekti. Çiçeklerin kimden geldiği merak konusu oldu.

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        #İpek Erdem
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