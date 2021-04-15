AŞKINI İTİRAF ETTİ

Bir süredir konuyla ilgili sessizliklerini koruyan çiftten Yazıcı, bu kez yaptığı paylaşımla aşkını itiraf etti. 29 yaşına basan sevgilisi ile birlikte çekilen karesini Instagram'dan yayınlayan ünlü oyuncu, "İyi ki doğmuş" ifadelerini kullandı.

Paylaşımına kalp emojisi eklemeyi de ihmal etmeyen İpek Filiz Yazıcı'nın gönderisi kısa sürede 188 binden fazla beğeni aldı.

Beydemir ise Yazıcı'ya, "Teşekkürler hanımefendi" yorumunda bulundu.

Öte yandan İpek Filiz Yazıcı, rol aldığı 'Aşk 101' adlı diziyle adını duyurmuştu.