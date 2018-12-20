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Usta paylaşımına; "Hayattaki en büyük şansım, en sevdiğim, en saygı duyduğum ama en önemlisi hep huzur bulduğum. Çocuklarımın babası; benimse yeri geldiğinde abim, bazen kardeşim ama en çok; en yakın arkadaşım, sırdaşım. Beni hep mutlu etmenin bir yolunu bulan, kahkalarımın sebebi, kocam. Seni aşırı seviyorum. Nice on yüz bin yıllara... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun." notunu düştü.