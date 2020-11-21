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HaberlerTeknolojiCihaziPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro Max özellikleri
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iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro Max özellikleri ve kutu içeriği nasıl?

Teknoloji devi Apple 13 Ekim'de tanıtımını yaptığı iPhone 12 serisinin Türkiye satış fiyatlarını resmen duyurdu. Merakla beklenen akıllı telefonların ne kadar satılacağı artık belli oldu. iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro Max özellikleri ve kutu içeriği nasıl?

iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro Max özellikleri

iPhone kullanıcıları uzun zamandır Apple'ın yeni serisi iPhone 12'nin Türkiye'de ne kadara satılacağını merak ediyordu. Apple, iPhone 12 serisinin fiyatlarını açıkladı. iPhone 12 Pro Max Türkiye fiyatı belli oldu! iPhone 12 Pro Max fiyatı ne kadar? iPhone 12 Pro Max özellikleri ve kutu içeriği nasıl?

İPHONE 12 PRO MAX ÖZELLİKLERİ NE?

EKRAN

Super Retina XDR ekran
6.7 inç (diyagonal) tam ekran OLED
458 ppi yoğunlukta 2778 x 1284 piksel çözünürlük
iPhone 12 Pro Max’in ekranı yuvarlatılmış köşelere sahiptir. Telefonun kıvrımlı zarif tasarımını takip eden bu köşeler
standart bir dikdörtgenin sınırları içinde yer alır. Standart
bir dikdörtgen olarak ölçüldüğünde ekran diyagonal olarak 6.68 inçtir (görüntülenebilen gerçek alan daha azdır).HDR ekran
True Tone
Geniş renk yelpazesi (P3)
Haptic Touch
2.000.000:1 kontrast oranı (tipik)
800 nit maksimum parlaklık (tipik); 1200 nit maksimum parlaklık (HDR)
Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

BOYUT VE AĞIRLIK

Genişlik:
78,1 mm

Uzunluk:
160,8 mm

Derinlik:
7,4 mm

Ağırlık: 226 gram

RENK

Gümüş, Grafit, Altın, Pasifik Mavisi

Ceramic Shield ön yüzey
Dokulu mat cam arka yüzey ve
paslanmaz çelik tasarım

KAPASİTE

128 GB
256 GB
512 GB

Suya, Sıçramalara ve Toza Dayanıklılık

60529 sayılı IEC standardı kapsamında IP68 derecesi
(30 dakikaya kadar maksimum 6 metre derinlik)

Çip

A14 Bionic çip
Yeni nesil Neural Engine

Kamera

12 MP Pro kamera sistemi: Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
Geniş: ƒ/1.6 diyafram
Telefoto: ƒ/2.0 diyafram (iPhone 12 Pro); ƒ/2.2 diyafram (iPhone 12 Pro Max)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)
10 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)
2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)
12 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)
LiDAR Tarayıcısı yardımıyla Gece modunda portreler
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Çift optik görüntü stabilizasyonu (Geniş ve Telefoto)
Sensör bazlı optik görüntü stabilizasyonu (iPhone 12 Pro Max Geniş)
Beş bileşenli lens (Ultra Geniş); altı bileşenli lens (Telefoto); yedi bileşenli lens (Geniş)
Yavaş Senkron özelliğine sahip daha parlak True Tone Flash
Panorama (63 MP’e kadar)
Safir kristal lens kapağı
%100 Focus Pixels (Geniş)
Gece modu (Ultra Geniş, Geniş)
Deep Fusion (Ultra Geniş, Geniş, Telefoto)
Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3
Apple ProRAW*
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme (Ultra Geniş)
Gelişmiş kırmızı göz düzeltme
Fotoğraflara konum bilgisi ekleme
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu
Çekilebilen görüntü biçimleri: HEIF ve JPEG

Video Kaydı

Dolby Vision ile saniyede 60 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
2 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 4 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro)
6 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro)
2,5 kat optik yakınlaştırma, 2 kat optik uzaklaştırma; 5 kat optik zoom aralığı (iPhone 12 Pro Max)
7 kata kadar dijital zoom (iPhone 12 Pro Max)
İşitsel zoom
Daha parlak True Tone Flash
QuickTake video
Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
Videoyu oynatırken yakınlaştırma
Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

12 MP kamera
ƒ/2.2 diyafram
Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
Animoji ve Memoji
Gece modu
Deep Fusion
Ortam Algılama özelliğine sahip Akıllı HDR 3
Dolby Vision ile saniyede 30 kareye kadar HDR video kaydı
Saniyede 24, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
Saniyede 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
Gece modunda hızlı çekim
Saniyede 30 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
QuickTake video
Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
Lens düzeltme
Retina Flash
Otomatik görüntü stabilizasyonu
Seri çekim modu

Face ID

TrueDepth kamera aracılığıyla yüz tanıma

Konum

Yerleşik GPS, GLONASS, Galileo, QZSS ve BeiDo
Dijital pusula
Wi-Fi
Cellular
iBeacon ile mikro lokasyon


Görüntülü Arama

Hücresel ağ veya Wi-Fi üzerinden FaceTime görüntülü arama
5G veya Wi-Fi üzerinden FaceTime HD (1080p) görüntülü arama

Sesli Arama

FaceTime sesli arama
Voice over LTE (VoLTE)4
Wi-Fi üzerinden arama4

Güç ve Pil

Video oynatma:
17 saate kadar

Online video izleme:
11 saate kadar

Ses çalma:
65 saate kadar

Video oynatma:
20 saate kadar

Online video izleme:
12 saate kadar

Ses çalma:
80 saate kadar

İki modelde de:
Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
15 W’a kadar MagSafe özellikli kablosuz şarj10
7,5 W’a kadar Qi özellikli kablosuz şarj10
USB üzerinden bilgisayara veya güç adaptörüne bağlayarak şarj etme
Hızlı şarj özelliği:
20 W veya daha güçlü adaptör ile yaklaşık 30 dakikada %50’ye kadar şarj11 (adaptör ayrı satılır)

MagSafe

15 W’a kadar kablosuz şarj10
Mıknatıs dizilimi
Hizalama mıknatısı
Aksesuar Tanıma özellikli NFC
Manyetometre

İşletim Sistemi

iOS 14
Dünyanın en kişisel ve güvenli mobil işletim sistemi iOS, sunduğu birçok güçlü özelliğin yanı sıra gizliliğinizi koruyan bir tasarıma sahip.

İPHONE 12 PRO MAX TÜRKİYE FİYATI


128 GB²
16.999,00 TL

256 GB²
17.999,00 TL

512 GB²
19.999,00 TL

İPHONE 12 PRO MAX KUTU İÇERİĞİ

Apple, iPhone 12 serisi kutu içeriği ile ilgili "Çevreyle ilgili hedeflerimize ulaşma çabalarımızın bir parçası olarak, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max güç adaptörü veya EarPods ile sunulmuyor. Kutuda; USB-C güç adaptörleri ve bilgisayar bağlantı noktalarıyla uyumlu, hızlı şarj özelliğini destekleyen bir USB-C - Lightning kablosu yer alıyor." dedi.

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