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iPhone 14 tanıtım lansmanı CANLI İZLE! Yeni iPhone 14 tanıtımı canlı yayın nasıl izlenir?

İphone 14 lansmanı Apple kullanıcıları tarafından yakından takip edilirken, merakla beklenen iPhone 14 tanıtımının saat kaçta başlayacağı araştırılamaya başlandı. Yeni iPhone ve Apple Watch modellerinin tanıtılacağı lansmanda iPhone 14 modelleri de görücüye çıkacak. İşte iPhone 14 tanıtımı canlı yayın izleme ekranı...

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  • iPhone 14 tanıtım lansmanı CANLI İZLE! Yeni iPhone 14 tanıtımı canlı yayın nasıl izlenir?

    Apple kullanacıları tarafından merakla beklenen iPhone 14 tanıtım etkinliği bugün TSi 20.00'de gerçekleştirilecek. Lansmanı canlı takip etmek isteyen teknoloji tutkunları canlı yayınının nasıl ve nereden izleyeceğini araştırmaya başladı. Peki yeni iPhone 14 tanıtımı canlı yayın nasıl izlenir? İşte iPhone 14 tanıtım lansmanı izleme sayfası...
  • iPhone 14 tanıtım lansmanı CANLI İZLE! Yeni iPhone 14 tanıtımı canlı yayın nasıl izlenir?

    APPLE IPHONE 14 TANITIMI NE ZAMAN?

    Apple, iPhone 14 serisinin tanıtımını 7 Eylül 2022 Çarşamba günü gerçekleştirecek. 
  • iPhone 14 tanıtım lansmanı CANLI İZLE! Yeni iPhone 14 tanıtımı canlı yayın nasıl izlenir?

    IPHONE 14 TANITIMI SAAT KAÇTA VE NASIL İZLENİR?

    Apple'ın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak ve Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak etkinlik ile iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonları tanıtılacak.

    IPHONE 14 TANITIM LANSMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
  • iPhone 14 tanıtım lansmanı CANLI İZLE! Yeni iPhone 14 tanıtımı canlı yayın nasıl izlenir?

    İPHONE 14 FİYATLARI

    iPhone 14 modellerinin fiyatlarıyla ilgili bazı bilgiler ortaya çıktı. Yeni modellerin fiyatı, iPhone 13 serisine kıyasla 100 dolar artacak.

    iPhone 14 serisinin fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:

    iPhone 14 - 799 dolar

    iPhone 14 Max - 899 dolar

    iPhone 14 Pro - 1099 dolar

    iPhone 14 Pro Max - 1199 dolar

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