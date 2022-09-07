IPHONE 14 TANITIMI SAAT KAÇTA VE NASIL İZLENİR?



Apple'ın resmi YouTube hesabından canlı yayınlanacak ve Türkiye saati ile 20:00'de başlayacak etkinlik ile iPhone 14 Pro ve Pro Max telefonları tanıtılacak.

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