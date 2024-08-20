iPhone 16 çıkış tarihi: Apple iPhone 16 ne zaman çıkacak, özellikleri neler, fiyatı ne kadar?
ABD'li teknoloji devi Apple, iPhone 16 modellerini tanıtmaya hazırlanıyor. Eylül ayına sayılı günler kala lansman tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bu noktada ''iPhone 16 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu?'' soruları gündemdeki yerini aldı. iPhone 16 serisinin resmi tanıtım tarihi için gözler Apple son dakika açıklamasına çevrildi. iPhone 16 çıkış tarihi yanı sıra özellikleri, renkleri ve Türkiye satış fiyatı Apple kullanıcıları tarafından araştırılaya başlandı. Peki, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro/Pro Max fiyatı ne kadar, özellikler neler?
Eylül ayına kısa süre kala iPhone 16 tanıtım tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Bu noktada ise iPhone 16 serisinin çıkış tarihi için gözler Apple'dan gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Ürünlerin tanıtıldıktan kısa bir süre sonra satışa çıkması beklendiğinden iPhone 16 çıkış tarihi yanı sıra telefonun yeni modellerinin özellikleri, renkleri ve fiyatı araştırılmaya başlandı. Peki iPhone 16 ne zaman çıkacak, çıkış tarihi belli oldu mu? iPhone 16 özellikleri ve renkleri neler, fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte iPhone 16 Pro/Pro Max çıkış tarihi ve diğer detaylar...
IPHONE 16 NE ZAMAN ÇIKACAK?
ABD’li teknoloji devi Apple, yeni modeli iPhone 16’yı tanıtmaya hazırlanıyor. Apple, yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor,
Buna göre, bu yılki Apple tanıtım lansmanının Eylül ayında yapılması ve iPhone 16 serisinin de Eylül’de piyasaya sürülmesi bekleniyor.
Bir yabancı kaynakta yer alan habere göre Apple, bu yılki lansmanını 10 Eylül tarihinde yapacak.
IPHONE 16 ÖZELLİKLERİ NELER?
Apple'ın yeni serisi iPhone 16 ile ilgili bazı önemli yenilikler yaptığı iddia ediliyor. Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre bu özelliklerden bazıları şu şekilde:
Capture Düğmesi: iPhone 16 serisindeki en büyük yeniliklerden biri, tüm modellerde bulunacak olan "Capture" düğmesi.
Bu düğme, sadece fotoğraf çekmekle kalmayacak, aynı zamanda zoom yapmak için kaydırılabilecek, odaklanmak için hafifçe basılabilecek ve fotoğraf çekmek veya video kaydetmek için daha sert basılabilecek.
Ekran İyileştirmeleri: iPhone 16 Pro ve Pro Max modellerinde ekran boyutlarının sırasıyla 6.3 inç ve 6.9 inç olması bekleniyor.
Bu, önceki modellerden daha büyük bir ekran anlamına geliyor ve video izleme ve oyun oynama deneyimini daha da iyileştirebilir.
A18 Pro İşlemcisi Ve Yapay Zeka: iPhone 16 Pro modellerinin A18 Pro işlemcisi ile donatılacağı ve bu sayede yapay zeka fonksiyonlarının daha hızlı ve verimli çalışacağı düşünülüyor.
48mp Ultra Geniş Açili Kamera: Pro modellerinde 48MP ultra geniş açılı kamera ve muhtemelen yeni bir telefoto sensörü gibi kamera iyileştirmeleri bekleniyor.
Bu, zoom yeteneklerini ve genel fotoğraf kalitesini artırabilir.
Beklenen Ek Özellikler
Ayrıca ekrandan Face ID, daha iyi mikrofonlar ve Wi-Fi 7 ile 5G Advanced desteği gibi diğer yükseltmeler de bekleniyor.
Bu yenilikler, özellikle fotoğrafçılık ve yapay zeka özellikleriyle ilgilenen kullanıcılar için iPhone 16 serisini güçlü bir seçenek haline getirecek.
IPHONE 16 HANGİ RENKLERDE ÇIKACAK?
Yabancı kaynaklarda yer alan haberlere göre, iPhone 16'nın sızdırılan renkleri şöyle;
Çöl Titanyumu
Siyah
Beyaz
Yeşil
Sarı
Pembe
Mavi
Mor